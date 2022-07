Underskriftsindsamling: Vil bevare turistkontor på havnen

NYKØBING:En gruppe utilfredse borgere med tidl. kommunalbestyrelsesmedlem Ulla Andersen (S) i spidsen er så utilfredse med salget af toldkammerbygningen på havnen i Nykøbing, at de nu starter en underskriftsindsamling.

Underskriftsindsamlingen starter onsdag 3. august, hvor Ulla Andersen og andre vil være at finde foran Spar Nord på Kirketorvet i Nykøbing.

Men ens underskrift giver man til kende, at man mener, at turistkontoret skal forblive på havnen i toldkammerbygningen, og at salget aflyses. På en anden liste giver man til kende, at man går ind for bevarelsen af Ørodde.

Gruppen er utilfreds med kommunalbestyrelsens håndtering af salget.

De mener, at kommunalbestyrelsen har handlet magtfuldkomment i forbindelse med det bebudede salg af bygningen, der i mange år har huset øens turistkontor.

- Slår man op i ordbøger under magtfuldkommenhed, står der blandt andet: Enerådende - eneherskende - enevælde - magtsyge - selvbestemmende osv. Disse ord dækker desværre Morsø Kommunes forestående salg af den gamle ikoniske toldkammerbygning på havnen. Hvorfor skal den sælges, og så med et hastværk, hvor ingen, eller i hvertfald mange, ikke kan nå at reagere, lave eventuel projektbeskrivelse og fremskaffe garantier for de midler, der skal bruges i udbuddet, siger Ulla Andersen.

Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen (V), kan ikke genkende nogen magtfuldkommenhed.

- Vi er 21 politikere i kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutninger til gavn for vores borgere. Jeg synes nu, at man skal se salget og projekterne omkring havnen som en mulighed, der åbner sig. Alle har jo mulighed for at byde ind. Ulla Andersen kan jo også byde ind, hvis hun har en god idé, siger Hans Ejner Bertelsen.

Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V) afviser beskyldningerne om en magtfuldkommen kommunalbestyrelse. Foto: Bo Lehm

Ulla Andersen mener, at udbudstiden på under syv uger midt i en ferietid med travlhed og besværlighed med at finde tid til at sætte sig ind i sagens gang, er for lidt.

- Det er der skrevet meget om, men ingen politikere i Morsø Kommune hører efter - lige bortset fra perioden under valgkampen, hvor alle var enige om, at der skulle satses på turisme. Det er ganske enkelt ikke i orden. Hvad blev der af ”Sammen er vi bedst”? Her er det, at vi troede, at ”vi” dækkede over alle morsingboer og ikke kun en samlet kommunalbestyrelse, siger Ulla Andersen, der har en fornemmelse af, at det allerede er bestemt, hvad og hvem der skal ind i bygningen.

- Det skal åbenbart gå stærkt. Turistforeningen er sagt op, og skal med kort varsel finde nye lokaler, efter mere end 40 år på havnen i den gamle toldbygning. Det er det helt ideelle sted for turistkontoret for både sejlere og andre turister samt de lokale. Alle turister søger mod havnen og derfor bør turistkontoret bevares dér, siger Ulla Andersen.

Det afviser Hans Ejner Bertelsen.

- Vi har lavet en god løsning for turistkontoret med en ny placering i gågaden, siger han.