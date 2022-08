Ung Kult ind i Kulturmødets hjerte

NYKØBING:Med åbningen af et helt nyt område lige bag ved Folkescenen er de unge rykket helt ind i hjertet af begivenhederne på Kulturmødet Mors.

"Ung Kult", står der over indgangen til det grønne område med fire-fem store telte. For det er den lokale forening for ung kultur, der står for området.

Pladsen er etableret i samarbejde med Kulturmødet, men det fede ved stedet er, at den er fuldstændig ungedrevet, siger Mia Karlsen, medlem af styregruppen for Ung Kult.

- Det skal være for unge og af unge. Der er ikke nogen grund til, at andre skal lave noget for den unge generation. Det er selvfølgelig os selv, der skal det. Så derfor er det megafedt, at det er Ung Kult der står for ungeområdet, siger hun.

Tidligere har det unge Kulturmøde-publikum været henvist til området ved fjorden, kaldet Kulturfjorden. Dette område er i år omdøbt til Børnenes Kulturmøde.

Ung Kult har også bidraget til tidligere udgaver af Kulturmødet, men det var med begivenheder ved Morsø Gymnasium og altså geografisk ret adskilt fra det øvrige program.

- Nu foregår det her, og vi møder kæmpestor opbakning fra Kulturmødet. De har været behjælpelige med alt. Det giver vildt god mening at vi slår os sammen, i stedet for at udkonkurrere hinanden. Det kan vi jo se allerede nu, hvor der er mange gæster. Og at det ikke kun er unge som kommer her, er jo bare skønt, siger Mia Karlsen, da vi møder hende på UngKult-pladsen lige efter Kulturmødets åbning - og inden Ung Kult-pladsens officielle åbning torsdag eftermiddag.

Dagen bød i øvrigt på Ungepartileder-runde. Men på den første Kulturmøde-dag står der ellers stand up på programmet os Ung Kult. Og to koncerter med Rigmor og Dopha er første del af et større musikprogram, der fortsætter fredag aften.

Anne-Sofie Overgaard gør klar til det fælles, vævede kunstværk, som skal skabes hos Ung Kult i løbet af Kulturmødet. Foto: Martin Damgård

Fælles væve-kunstværk

Men under hele Kulturmødet inviterer Ung Kult unge - og alle aldre - til at bidrage til et fælles, vævet kunstværk. Det er Signe Højmark, leder af Kunstbygningen i Vrå, som står for projektet, sammen med billedkunstkunstneren Anne-Sofie Overgaard.

Hun var torsdag ved middagstid ved at spænde snore op på en stor metalramme. Mens en stor bunke gamle klude, blomster, ledninger, restprodukter fra tekstilproduktion og meget andet lå og ventede på, at folk kunne gå i gang med vævningen.

- Det er alt sammen genbrugsting, for det handler også om bæredygtighed, fortæller Signe Højmark.

Anne-Sofie Overgaard har tidligere arbejdet med projektet Ung Dansk Samtidskunst, og det er selvfølgelig unge, der er tænkt som bidragydere til det vævekunstværket hos Ung Kult.

- Men alle er velkomne til at komme og være med, siger Signe Højmark.

Vrå Højskole, der er nabo til Kunstbygningen Vrå, har leveret mange af materialerne til vævningen. Og værket skal bagefter stå i højskolens have.

Billedkunstner Britt Kristensen laver vindmøller sammen med elever og lærere fra FGU Mors. Foto: Martin Damgård

Også et hold FGU-elever Mors var torsdag kreative på Ung Kult-pladsen. Sammen med to billedkunstnere, Britt Kristensen og Sara Hagins, fremstillede de vindmøller af bl. a. barnevognshjul og gammelt sengelinned. Møllerne skal rejses ved Børnenes Kulturmøde ved fjorden.