"Ung Kult": Kultur for unge - det klarer vi da selv

Hvis de voksne vil lave kultur for de unge, er det da helt fint, men der er ingen grund til det. For unge kan selv udvikle kulturtilbud til unge.

Det er grundtanken bag ”Ung Kult”, et projekt der er sået af Malte Houe fra Nykøbing og hans kammerat Bertram Bailey. De to 17-årige ”kultur-iværksættere” var elever på Hardsyssel Efterskole i 2018-19, hvor de dyrkede interessen for film.

- Og så blev vi gode venner, for fælles interesser skaber venskaber og fællesskaber, siger Malte Houe.

Det hele starter et sted - og lige nu foregår planlægningen af Ung Kult hjemme på Maltes værelse. Foto: Bo Lehm

Ideen til ”Ung Kult” opstod et helt andet sted, nemlig på Kulturmødet i år. Malte sad som yngste mand i et debatpanel, der drøftede kulturtilbud til unge.

- Så kom jeg til at tænke på, at det ikke behøver at være de, der er lidt grå i toppen, som har de bedste bud på, hvordan man laver kultur for unge. Det bliver let for voksent, og vi kan jo selv.

Foto: Bo Lehm

Nu er de to i fuld gang med at sætte ord på deres ”Ung Kult”, og Malte håber, at han til næste års Kulturmøde igen kan sidde i et panel - denne gang for at fortælle, at ”Ung Kult” er en realitet, der skaber ung kultur for unge - lavet af unge.

Målgruppen er unge i alderen 12 til 30 år, og grundideen er simpel og lavpraktisk. ”Ung Kult” skal som forening være paraplyen over gerne et væld at kulturelle tiltag, som unge selv tager initiativ til at realisere.

Bertram Bailey har ligesom Malte Houe en passion for film, og det medie kan være et af de kulturtiltag, unge laver henvendt til andre unge. Foto: Bo Lehm

- ”Ung Kult” skal være en forening, som bistår andre unge, som vil realisere et kulturinitiativ. Vi skal være dem, der skubber initiativerne videre, blandt andet ved at skabe kontakt til folk, som har de kompetencer, idemagerne selv mangler, siger Malte Houe.

Bertram Bailey kalder det ”den hjælpende hånd” i et ideværksted for unge, som ikke er begrænset af geografien.

Lige nu arbejder de to også på deres eget bud på kultur for unge. En teaterforestilling om fordomme mellem ung og gammel.

Mere siger de ikke nu, men de vil gerne sætte forestillingen op til marts - og så skal foreningen ”Ung Kult” også lige dannes.