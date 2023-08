Ung kvinde amok i nattelivet: Smadrede tilfældige biler

Det var tilsyneladende helt tilfældige biler, det gik ud over, da en 24-årig kvinde i foråret gik amok i nattelivet i Nykøbing og knuste bilruder og hoppede på en kølerhjelm.

Onsdag blev kvinden, der bor i Nykøbing, idømt fem måneders ubetinget fængsel for vold og hærværk i gentagelsestilfælde. Hun er tidligere dømt for lignende lovovertrædelser.

I den aktuelle retssag var hun tiltalt for i februar at have slået en mand i ansigtet med en flad hånd inde på et værtshus i Nykøbing og for efterfølgende at knuse en rude i bygningen. Ifølge anklageskiftet skulle hun samme aften have knust forruden på en personbil. Sidstnævnte forhold blev hun dog frifundet for, oplyser Christian Skov Poulsen, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

En aften i marts gik det galt igen. Den unge kvinde slog en mand flere gange i hovedet og på kroppen med knyttede hænder. Senere samme aften gik det ud over en bil, der holdt parkeret i Nykøbing. Hun hoppede på kølerhjelmen, slog på forruden og sparkede til forreste, højre passagerdør med det resultat, at forruden blev knust og kølerhjelmen og døren blev bulet. Alt i alt løb skaderne op i godt 37.000 kroner.

Samme aften, stadig i Nykøbing, knuste hun forruden på en anden personbil, hvorved der skete skade for knap 5000 kroner.

Christian Skov Poulsen oplyser, at kvinden tilsyneladende ikke handlede ud fra et hævnmotiv, da hun begik hærværk mod bilerne.

- Det var ikke sådan, at man kunne sige, at der var et motiv til det. Det var ret tilfældigt, siger han og tilføjer:

- Udfordringen var lidt for hende, at hun under retssagen ikke kunne huske så meget af det, der var sket.

Den 24-årige blev desuden dømt for at have kastet to øldåser i hovedet på en butiksansat i et supermarked i Nykøbing og ved en anden lejlighed at have stjålet to dåseøl og to pakker køkkenrulle i samme butik.

Anklageren oplyser, at den unge kvinde modtog dommen.