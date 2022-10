Ung mand i bil ramte først krondyr - så en modkørende

ERSLEV:Et krondyr var natten til lørdag årsag til stor ravage på Mors, da dyret løb ud foran en bil med en 19-årig mand bag rattet. Uheldet skete på hovedvejen tværs over Mors, rute 26, ud for Erslev.

Den unge bilist kunne ikke nå at undvige og ramte først krondyret, hvorefter han mistede herredømmet over bilen og fortsatte over i modsatte vejbane, hvor bilen ramte en modkørende bil med tre 19-årige mænd. Det oplyser vagtchef Jens Claumarch, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Sammenstødet var så kraftigt, at motorblokken blev slynget væk. Der er sket store materielle skader på bilen, siger vagtchefen.

Uheldet skete klokken 02.50, og efterfølgende blev alle fire unge bragt til sygehuset. Den 19-årige fører, som havde ramt både krondyr og modkørende, blev fløjet til Aalborg Universitetshospital.

Han er ifølge vagtchefen kommet til skade, men skaderne skulle ikke være livstruende.

De tre unge i den modkørende bil blev kørt til behandling på henholdsvis regionshospitalet i Viborg og til sygehuset i Thisted.