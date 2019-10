Ung mor stoppede fremmed kvinde ved bagdøren

BLIDSTRUP:En 27-årig kvinde, der var alene hjemme med sit spædbarn, kom mandag aften i håndgemæng med en fremmed kvinde, der forsøgte at trænge ind i kvindens hjem i Blidstrup ved Ø. Assels på Sydmors.

Ved 20.30-tiden bankede det på huset bagdør, og her bad en kvinde på gebrokkent engelsk om lov til at låne toilettet. Da hun fik nej til det, forsøgte den fremmede kvinde alligevel at mase sig ind i huset, fortæller Karl Tange, vagthavende hos lokalpolitiet i Thisted.

- Kvinden i huset griber et skojern og skubber hende i maven. Skojernet bliver taget fra hende, og den anden kvinde slår beboeren i huset flere gange på skulderen og på underarmen, fortæller Karl Tange.

Til sidst lykkedes det den 27-årige at få skubbet den anden ud af døren. Da får hun øje på, at der står to mænd bag hende ude i baggården.

Beboeren tager sit et-årige barn og løber over til naboen, hvorfra politiet bliver underrettet.

Efterfølgende kunne man se, at de ubudne gæster havde været inde i huset, hvor de forsøgte at tage et fladskærms-tv. Umiddelbart mangler der dog ikke noget i huset.

Signalementet af den fremmede kvinde er sparsomt, men hun beskrives som usoigneret og med håret sat op i en hestehale. Hun var iført en kort læderjakke med en karrygul trøje indenunder. De tre personer kørte bort i en grøn personbil, hvis nummerplade formentlig begyndte med et P.

- Vi naturligvis meget gerne fra folk, der har hørt eller set noget, som kan hjælpe til at opklare sagen, siger Karl Tange - som i øvrigt opfordrer folk til generelt at være tilbageholdende med at lukke fremmede ind, der måske beder om et glas vand eller om at låne toilettet.