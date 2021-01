Ungdomsboliger skal bygges af de lokale

NYKØBING:- Boligselskabet Nykøbing Mors er et lokalt boligselskab, som gerne vil holde arbejdsopgaverne på øen så vidt muligt. Med fagentreprise vil lokale håndværkere kunne byde ind på de opdelte projekter. Havde vi valgt totalentreprise, ville flere af vores lokale firmaer på øen ikke være store nok til at kunne varetage opgaven. Derfor har vi valgt at lægge det ud i fagentreprise.

Sådan siger Anette Svindborg (DF), formand for Boligselskabet Nykøbing Mors om byggeriet af 49 ungomsboliger på Tranevej i Nykøbing, som skal i gang i år. Hun tilføjer, at selskabet ikke kan garantere, at alle opgaver kommer til at ligge ved lokale håndværkere, men med fagentreprise er der størst chance for det.

Fagentrepriserne Råhuseentreprise o Jordarbejder o Kloakarbejder o Beton- murerarbejder o Smedearbejder Tømrer- og snedkerentreprise o Facadearbejder o Døre, vinduer og facadepartier o Loftsarbejder o Indvendige vægge o Tagarbejder Gartner o Befæstelser incl. Inventar i terræn o Beplantning Gulventreprise Malerentreprise Inventarentreprise El-entreprise Vvs- og ventilationsentreprise o Vvs-arbejder o Ventilationsarbejder VIS MERE

- Entrepriseopgaverne vil blive meldt ud i blandt andet lokale aviser i februar/marts. Her vil jeg opfordre vor lokale håndværkere til at følge godt med og byde ind, siger Anette Svindborg.

- Vi vil skabe et godt miljø for øens unge under uddannelse, siger formand Anette Svindborg. Arkivfoto

Der er fastsat rammer for prissætningen af almennyttigt boligbyggeri. Morsø Kommunalbestyrelse godkendte i efteråret det såkaldte skema A for projektet. Efter det er anskaffelsessummen fastsat til 46,787 millioner kroner. Det fordeles sig på 7,987 mio. kr. i grundudgifter, 29,980 mio. kr. i entrepriseudgifter, 8,091 mio. kr. i omkostninger og 0,729 mio. kr. i gebyrer med videre til det offentlige. Når licitationen er gennemført, skal kommunalbestyrelsen, der yder et tilskud på 10 procent af den endelig sum, godkende den endelige pris i form af skema B.

- Visionen for Boligselskabet Nykøbing Mors er at skabe en aktivt ungdomsbydel i tilknytning til Morsøs videregående uddannelses- og sportsinstitutioner. Der bliver 1784 kvadratmeter ungdomsboliger med 43 1-rumsboliger og seks 2-rumsboliger i tilknytning til Morsø Multipark, siger formanden.

Boligerne fordeles på to boenheder, hvor den ene er tiltænkt elever fra Sports College Mors, og hvor der foruden boligerne vil blive opført et serviceareal, der indrettes til kontor med tilhørende depoter. Boenhed 2 er tiltænkt elever fra de øvrige collegeretninger.

Bygningerne opføres i to etager med en bærende konstruktion i træ, som er med til at fremhæve den bæredygtige profil. Facader skal udføres skifer og varmebehandlet træ med træ/alu-vinduer og fladt tag med tagpap. Udearealerne, der skal inspirere til ophold og udeaktiviteter, planlægges med vilde blomster for at fremme biodiversiteten og bindes sammen med den grønne kile, som er fastlagt i lokalplanen for området.

- Vi er en lille ø, og sammen skal vi skabe nogle gode boliger til vor unge studerende, så de kan føle sig hjemme og føle ro til en god indlæring. Vi ser frem til at afslutte byggeriet inden studiestart 2022, siger Anette Svindborg.