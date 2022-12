Unge får både et hus og en hjælpende hånd

NYKØBING:Ikke alene får de unge på Mors fra 1. januar deres eget hus i Nykøbing. I 2023 skal der også ansættes en såkaldt ungefacilitator, der får til opgave at hjælpe øens unge ind i fællesskaber, hvad enten det er sport, kultur eller for eksempel grupper, der samles om en hobby.

- De to ting er parallelle, og de understøtter hinanden. Og de har ikke noget med hinanden at gøre rent økonomisk, siger kommunalpolitiker Jette Jepsen (R). Hun var formand for det særlige paragraf 17, stk. 4-udvalg, der hen over foråret og sommeren i år mødtes for at udarbejde et forslag til en indsats, der skal understøtte unges trivsel på Mors.

Anbefalingen blev at ansætte en facilitator til at hjælpe unge ind i eksisterende fællesskaber eller hjælpe til, at de selv skaber nye fællesskaber og arrangementer, idet udvalget lagde vægt på, at unges mistrivsel blandt andet bunder i manglende social kontakt i fritiden.

Der blev i budget 2023 sat 700.000 kroner af til selve ansættelsen af denne her facilitator, og så skal der arbejdes på at søge penge hjem fra fonde til en autocamper, facilitatoren kan bruge som en mobil base.

Arbejdet i paragraf 17, stk. 4-udvalget er afsluttet, og da Jette Jepsen ikke sidder i børne- og kulturudvalget, har hun ikke noget med det videre forløb at gøre. Men hun har den klare holdning, at selv om der nu er fundet et ungehus, så betyder det ikke, at den nye ungefacilitator skal have sit kontor dér. Der bør stadig arbejdes på at skaffe penge til en autocamper, mener hun.

- Det er to vidt forskellige ting, fordi hele ideen med denne her facilitator er, at vedkommende skal være en fri fugl. Derfor skal vedkommende heller ikke sidde på kommunen eller på en eller anden uddannelsesinstitution. Det skal være en, der samler alle unge op, og vedkommende skal være lige god for alle grupper, uanset om de går op i traktorer og landbrug eller kultur eller sport, siger Jette Jepsen.

Jette Jepsen (R), der var formand for det særlige paragraf 17, stk. 4-udvalg, der skulle se på unges trivsel, glæder sig over, at de unge nu både får deres eget hus samt en medarbejder, der skal have fokus på at hjælpe dem ind i fællesskaber. Arkivfoto: Claus Søndberg

I gang i 2023

Tore Müller (S), formand for børne- og kulturudvalget, forventer, at processen med at ansætte en ungefacilitator vil gå i gang, når man kommer ind i 2023.

- Det er min opfattelse, at personen skal ansættes, før man går i gang med at fundraise, siger han.

Både Tore Müller og Jette Jepsen glæder sig over, at det nu er lykkedes at finde et godt hus til de unge på Mors i form af KFUM & KFUK's Ungdomshus i Skovgade. Jette Jepsen siger:

- Vi har jo ønsket os et ungehus rigtig længe, og det blev sat på budgettet sidste gang. Men det har ladet vente lidt på sig, for det skulle være et godt sted. Nu er det her så faldet på plads og det er et fantastisk sted, for der er scene og alt muligt. Og KFUM-huset er lige til at gå til. Der behøver ikke at puttes en masse penge i det.

I aftalen om budget 2022, som blev indgået af kommunalbestyrelsen i efteråret sidste år, står der følgende hensigtserklæring: "Kommunalbestyrelsen er indstillet på at stille en bygning til rådighed til ung-hus – eventuelt ved køb."

Har ledt i over et år

Meiner Nørgaard, formand for udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune, siger:

- Siden vi indgik budgetaftalen sidste år, har vi sådan kigget rundt, når der har været noget til salg, og også om vi selv havde noget, for at se om der var nogle muligheder. Og det var der så ikke før nu, hvor KFUM selv kom og henvendte sig. Og det passede jo så godt. Her var lige det, der var behov for.

Udvalgsformanden oplyser, at pengene til købet af KFUM-bygningen er taget fra puljen "køb og salg af fast ejendom", der hører under økonomiudvalget.

For år tilbage var der tale om, at bygningen Monas Hus på Gasværksvej kunne have været brugt af kommunens unge. Morsø Kommune købte huset på tvangsauktion i 2017 og har for nyligt besluttet at sælge bygningen igen.

- Det hus er ikke egnet til ungehus. Det er slet ikke stort nok, og det er nok den væsentligste grund. Og så ligger det også et forkert sted, fastslår Meiner Nørgaard.