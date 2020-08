Unge morsingboer laver cirkus med en historie

NYKØBING:Cirkus skal være sjovt og flot og imponerende. Men nogen dybere mening er der normalt ikke i en cirkusforestilling.

Anderledes med det såkaldte nycirkus, hvor artisterierne også fortæller en historie.

Den genre har Cirkus Liberty på Mors kastet sig over med forestillingen ”Kasseliv”, der opføres af syv piger i alderen 12-17 år. Der er premiere lørdag i 10’eren på Tranevej i Nykøbing, hvor den også opføres søndag. Premieren skulle have været i foråret, men måtte udsættes på grund af coronaen.

Cirkus Liberty har siden 2017 været et tilbud for børn og unge med lyst til at lave cirkus. Indtil nu har gruppen lavet traditionelle cirkusforestillinger, fortæller Pia Thorsen, bestyrelsesmedlem i Cirkus Liberty.

Den nye forestilling tager udgangspunkt i en kasse - eller rettere en stor, åben trækonstruktion i kubusform - som Morsø Produktionsskole lavede til Cirkus Liberty.

- Det udspringer af samtaler om, hvordan det er at være ung. Så opstod der et tema om, hvordan vi putter hinanden i kasser, og hvordan det føles at være i en kasse. Det er jo noget, unge mennesker er meget optaget af, fortæller Pia Thorsen, der i cirkussammenhæng er kendt under kunstnernavnet ”Pia Panik”.

En af de medvirkende er 15-årige Vigga Munkholm. Hun er begejstret for det miks mellem cirkus og teater, som nycirkus står for.

- Jeg elsker cirkus og jeg har tidligere lavet teater, så det er bare perfekt at blande de to ting. Man kan fortælle en historie, samtidig med at man viser et trick, fortæller Vigga - der har været med i Cirkus Liberty siden starten. Nu er hun også med til at undervise nogle af de nye medlemmer.

I øvrigt medvirker Frida Jepsen, Hannah Stampe, Karina Nygaard, Rosa Jepsen, Daniella Nyby og Victoria Sørensen. Andrea Jepsen er med som tekniker.

”Kasseliv” er instrueret af Jørgen Stendal Mortensen fra Bælum i Himmerland. Forestillingen er støttet af bl. a. Unges møde med kunsten, Dansk Ungdoms Fællesråd, og Morsø Kommune.