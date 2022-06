Unge var på natligt "klokkespil"

Hvordan tre unge lige kom på idéen om at ringe med kirkeklokker, ved politiet ikke. Men et faktum er det, at tre unge mennesker, to mænd og en kvinde, natten til mandag fik vækket adskillige borgere på Mors med klokkeklemt.

Politiet fik en anmeldelse om de unges færden klokken 01.51.

- De generede en hel del mennesker med deres ringen, fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

De unge kørte rundt i bil og standsede ved kirkerne i Ovtrup og Øster Jølby på Mors for at lade klokkerne kime ud i natten.

Det lykkedes Midt- og Vestjyllands Politi at få de unge standset, inden de fik vækket flere mennesker med ringeriet.

- De er afhørt med en sigtets rettigheder. Vi vil undersøge, om vi kan give dem et bøde, siger vagtchefen.