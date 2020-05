UPS: Bremserne virkede ikke

NYKØBING:Fredag aften stoppede politiet en bil, og det viste sig at være en rigtig god idé.

- Man kunne træde bremsepedalen helt i bund, uden der skete noget, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted. Føreren var en 22- årig mand, som nu er sigtet for at køre en bil, der ikke egnede sig til at køre i.

Bilen blev konfiskeret, og en bilinspektør skal nu undersøge den nærmere.