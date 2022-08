Uvant oplevelse for lille sparekasse: Underskud for første gang i 14 år

Nordjysk hjertelæge i skarp kritik: - Medicinalfirmaer skal ikke arrangere høring om sundhed, de har kun ét mål Nordjysk hjertelæge finder det "uetisk", at høring på Christiansborg tirsdag er arrangeret og sponsoreret af medicinalfirmaer, som ifølge ham kun tænker på at tjene penge. Forud for mødet har firmaernes lobbyister sendt vildledende information til medier