Væltet bagover: Kunderne strømmer til Isabellas klinik

NYKØBING:Da Isabella Bundgaard efter en lang ventetid på grund af corona-nedlukningen endelig kunne slå dørene op til sin nye kosmetiske klinik Skøn 6. april, vidste hun ikke, hvad hun åbnede op til.

Men klinikken i Aagade 16 i Nykøbing er blevet væltet bagover af kunder, fortæller hun.

- Det er gået over al forventning. Jeg havde håbet, at der var så stor interesse for det, men jeg havde ikke regnet med det, siger Isabella Bundgaard, 31 år.

Hun bor i Nykøbing sammen med sin kæreste og deres lille søn på 14 måneder, og fordi Isabella Bundgaard har fået så travlt i klinikken, har de været nødt til at lave en aftale for at få familielivet til at gå op.

- Vi har lavet en regel om, at jeg må give den gas med arbejde den ene uge, og min kæreste må den anden ugen. Nogle dage arbejder jeg fra kl. 7 til 21. Fra dag et og til nu har der været fuld kalender, siger Isabella Bundgaard.

Det er ikke kun morsingboer, der har fundet vej til den lille kosmetiske klinik i Nykøbing. Ifølge Isabella Bundgaard er der ikke andre på Mors og i Skive, Holstebro og Viborg, der har en klinik som hendes, og hun kan derfor glæde sig over, at folk fra de områder vil tage turen til Mors for at få en behandling hos hende.

Hun ser en tensens i, at særligt behandlinger som filler og skin pen er populært for tiden.

- Jeg laver rigtig mange af den slags behandlinger. Der er mange, der eksempelvis går med gamle ar fra acne eller solskader. Folk er villige til at ofre nogle penge og gøre noget godt for sig selv, siger Isabella Bundgaard.

Det er motiverende for morsingboen at opleve den store efterspørgsel på behandlinger.

Fokus på sociale medier

Hun fornemmer, at en del af de mange kunder skyldes, at kunder anbefaler hende til andre, men hun mener også, at det har haft stor betydning at fokusere på sociale medier.

- Jeg er meget synlig på sociale medier og bruger ekstremt meget tid på det. På den måde får jeg vist, hvad jeg kan. Hvis der ikke havde været corona, havde jeg nok ikke fundet ud af, hvor meget sociale medier betyder, for det har jeg fået god hjælp til at arbejde med under nedlukningen.

- Det kan godt være grænseoverskridende at skulle vise sig selv frem på video, men jeg kan mærke, det betaler sig, siger Isabella Bundgaard.

Isabella Bundgaard har altid tænkt, at hun gerne bare ville være sig selv i klinikken, men bliver der ved med at være mange kunder, overvejer hun at få en ansat.

- Jeg ser tiden an, men det er da virkelig motiverende, at der er så stor efterspørgsel på mine behandlinger, siger Isabella Bundgaard.