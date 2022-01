Vagtskifte på broen: Ny formand for færgen

THY-MORS:- Det er en post, jeg forlader med vemod. Det har været en fantastisk bestyrelse at sidde i og være formand for.

Sådan siger Viggo Vangsgaard på falderebet. I næste uge, nærmere bestemt tirsdag 18. januar, går han af som formand for I/S Mors-Thy Færgefart. En uvægerlig følge af, at Vangsgaard ikke opnåede valg til Morsø Kommunalbestyrelse ved valget i november efter sit partiskifte fra Socialdemokratiet til SF.

Mors i førersædet

12 år fik den politiske veteran i formandsstolen og i alt 20 år i bestyrelsen for det fælleskommunale færgeselskab. Det er aftalt, at han afløses som formand af socialdemokraten Poul Kristensen.

For nok er selskabet et samarbejde mellem Thisted og Morsø kommuner, men med overvægt til Mors-siden, der efter en aftalt fordelingsnøgle betaler 64 procent af udgifterne til driften mod Thisteds 36.

Formand Viggo Vangsgaard indviede i 2018 et kunstgalleri i færgens aflange salon. Arkivfoto: Diana Holm

- Det har været en vild udvikling, fra vi sejlede med den gamle træfærge. Jeg var med i alle faser af arbejdet med den nye Feggesundfærge fra de første skitser og under hele byggearbejdet i Polen og på Hvide Sande Shipyard. Foruden det omfattende anlægsarbejde med nye færgelejer, siger Viggo Vangsgaard.

Den nye færge blev indsat på ruten i 2012. Den gav et boost til overfarterne, for nu kunne ikke mindst lastbiler stole på, at de altid kunne komme over med færgen.

- Sammenlignet med andre færgeoverfarter har vi ingen problemer haft af betydning. Vi satte som mål, at den nye færge maksimalt måtte have to lukkedage om året, og det har vi overholdt. Samtidig har vi et personale, der løbende plejer og maler færgen, så den fremstår som ny her 10 år efter, siger Viggo Vangsgaard.

En af de få gange, hvor færgen måtte ligge stille. Kaptajn Søren Broundal må meddele, at der var sket havari med klappen. Arkivfoto: Bo Lehm

Næssund blev skåret fra

Der skete dramatiske ændringer i selskabet i årene efter, at Feggesundoverfarten var blevet fremtidssikret. For på Næssundoverfarten, som dengang udgjorde selskabets andet ben, måtte Viggo Vangsgaard og bestyrelsen opgive at få finansieret en planlagt, miljøvenlig kulfiberfærge.

I stedet smed kommunerne i 2015 tøjlerne og lod Næssund sejle sin egen sø. Det ville en frivillig forening lave om på, og Viggo Vangsgaard var selv med til at få rutens gamle træfærge i drift igen.