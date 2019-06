Valget er i gang på Mors: Der kan stemmes til kl. 20.00 i aften

FLADE: Præcis kl. 08.00 slog valgstyreformand Niels Kristian Østergaard (S) - i mangel af en klokke - med en teske på et glas, efter at han havde sikret sig, at de to stemmeurner var tomme og sikret dem med en hængelås.

Hjælp til kontrollen fik han af otteårige Sigurd og femårige Alma Madsen Larsen, der var taget med bedstemor Inge Jakobsen, dagens første vælger ud af de 458 mulige i Flade, for at opleve, hvordan et folketingsvalg foregår.

Stemmeafgivningen fortsætter til kl. 20.00, hvorefter stemmerne tælles op.

Det er for nærværende uafklaret, om Flade og en række andre valgsteder nedlægges inden næste valgdag for at samle stemmeafgivningen seks centrale steder i Morsø Kommune.