Valget nærmer sig: Tore Müller stiler mod borgmesterposten

MORS:Socialdemokraterne på Mors har peget på en ny spidskandidat for partiet til kommunalvalget 2021. Valget faldt på Tore Müller, der i øjeblikket er formand for børne- og kulturudvalget i Morsø Kommune.

Det er de tre socialdemokratiske partiforeninger på Mors; Nordmors, Sydmors og Nykøbing, som enstemmigt har valgt Tore Müller som spidskandidat. Hermed er Tore Müller valgt til partiets borgmesterkandidat.

Tore Müller er 46 år og far til tre drenge mellem 6 og 16 år og en voksen datter. Ved siden af sit politiske erhverv er administrativ leder for Limfjordsteatret. Derudover er han medlem af en masse bestyrelser, råd og nævn både lokalt og på landsplan. Han er blandt andet udpeget af kulturministeren til Den Jyske Operas bestyrelse. Næstformand af LAG Thy-Mors og bestyrelsesposter for blandt andre Museum Mors, Sport College Mors, samt medlem af styregrupperne for ungdomsboliger, ungepolitik og oplevelses- og søsportscenter kan han også skrive på cv’et.

Han blev valgt til kommunalbestyrelsen for Morsø Kommune i 2010, hvor han frem til valget i 2013 var medlem af udvalget for teknik og erhverv og det sociale udvalg. I samme periode var han formand for børne- og ungeudvalget. Siden januar 2018 har han været formand for børne- og kulturudvalget.

Ved valget i 2017 var Viggo Vangsgaard spidskandidat, men han har i mellemtiden skiftet parti til Socialistisk Folkeparti.