Vand er problemet, men ansvaret er ikke let at placere

NYKØBING:Det er ikke noget problem i en tør forsommer, men det bliver det utvivlsomt til efterår og vinter. Bebyggelsen Faarupparken blev i første halvdel af 1980'erne opført på et lavtliggende moseareal, og det resulterer i, at der kan stå vand på nogle af matriklerne og fællesarealerne.

Der har været uklarhed om, hvem der har ansvaret for at få afledt overfladevandet. Derfor blev der i marts holdt et møde mellem Morsø Kommune og Faarupparkens Grundejerforening. Fællesarealerne var oprindeligt ejet af entreprenørfirmaet Erling Jensen, som udstykkede og byggede Faarupparken, men ved oprettelsen af grundejerforeningen blev det aftalt, at denne skulle overtage ejerskabet. Dette er blot til dato ikke blevet effektueret i Tingbogen, men såvel kommunen som grundejerforeningen er af den opfattelse, at det blot er en formalitet, der skal bringes på plads ved begge parters underskrift.

- Indtil videre har det ikke været vores bord at sørge for dræning, så derfor har vi ikke taget stilling til det. Men jeg ved, at der arbejdes på en overdragelse. Når det kommer på plads, vil kommunen formentlig give os besked, og så skal problemet undersøges. Vi har fået henvendelser fra de beboere, der har et problem med vand, men der er ingen dokumentation for, om det er grundvand eller regnvand, siger Lene Rønfeldt, formand for Faarupparkens Grundejerforening.

Hun tilføjer, at grundejerforeningens forskellige matrikler er fordelt på tre andelsboligforeninger og nogle selvejere, og at det vil være den pågældende andelsboligforening, som først skal få årsagen til oversvømmelserne undersøgt, før grundejerforeningen kan skride til handling. Det er den, der omfatter husnumrene 33-37 og 81-85, som er de mest vandlidende matrikler.

Faarupparken i Nykøbing ligger lavt, og der er et gammelt problem med haver, der er vandlidende i vinterhalvåret. Foto: Bo Lehm

Vejvand er kommunens ansvar

Arne Kirk, direktør for Teknik & Miljø i Morsø Kommune, bekræfter, at kommunen er opmærksom på problemet.

- Dræn er private anlæg, som lodsejerne er ansvarlige for. Men hvis der er vejvand, vil vi gøre noget ved det gennem vores vejafdeling. Vi kan derimod ikke gøre noget ved eller holdes ansvarlige for, at grunde ligger lavt og derfor oversvømmes i perioder af året. De der oplever generne må afgøre, hvor stort problemet er, siger Arne Kirk.

Rent praktisk vil der blive gjort noget ved vandafledningen fra Faarupparken. Det oplyser driftkoordinator Steffen Skou Pedersen, Morsø Kommune:

- Vi sørger for at holde vejgrøften langs Frueled oprenset og fri for blade, og det er den, der afvander Faarupparken. Men afløbet fra grøften er ikke særligt dybt og er vanskeligt at sænke. Vi vil prøve, om vi kan uddybe den lidt, så der er plads til, at der kan stå lidt vand i den, som så kan stå og sive ned. Men Faarupparken kunne hjælpe sig selv meget ved at lagt dræn i jorden, siger Steffen Skou Pedersen.

Grøften renses inden efterår

Men der vil ske noget snart, tilføjer han.

- Jeg mener, det er tre år siden, vi oprensede grøften sidst, så det vil vi gøre igen inden efteråret, siger koordinatoren.

Og det er grundejerforeningen glad for:

- Det er det, vi er blevet lovet, og det ser vi frem til, siger Lene Rønfeldt.