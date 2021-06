Vandaler har sprættet populær vandpark op

GLYNGØRE:- Det er ikke bare knivstik. Det er dybe flænger, op til en meter lange og skåret igennem op til fire lag plast. Det er koncentreret og systematisk arbejde, og alle elementer er ødelagt. Jeg har næsten ikke sovet i nat, og jeg ved i øjeblikket ikke, om vandparken har en fremtid.

Skive Politi i gang med at undersøge skader og gerningssted. Privat foto

Sådan siger en fortvivlet Lotte Bodilsen. Erhvervskvinden fra Glyngøre er næstformand i Saltvandsklubben, hvis store aktiv er Glyngøre Vandpark. En maritim legeplads med store oppustelige rutschebaner, flåder, tårne med mere i blåt og hvidt. De opbevares om vinteren i en lagerhal, men var i denne uge blevet kørt på havnen i transportkasser, klar til at blive pumpet op og monteret i vandet ved sæsonstarten på søndag.

Normalt er Glyngøre Vandpark Skandinaviens største oppustelige vandlegeplads. Arkivfoto: Peter Mørk

Skader for 300.000

Men det bliver ikke til noget. Nogen har i nattens mulm og mørke skaffet sig adgang til de ikke aflåste kasser og har skåret flænger i samtlige dele, så de er ubrugelige. Lotte Bodilsen vurderer, at der er sket skader for 300.000 kroner.

Flængerne i udstyret er dybe og op til en meter lange. Privat foto

- Det er ondskabsfuldt hærværk i en grad, man slet ikke kan forstå. Vandparken er baseret på frivilligt arbejde. Den er blevet et kæmpe aktiv for Glyngøre med 15.000 brugere i løbet af en sæson. Den er et gratis tilbud til børn, som på en sjov måde lærer at boltre sig og overvinde enhver form for vandskræk, siger hun.

Vandparken blev grundlagt for fem år siden på bidrag fra fonde og virksomheder. Den blev så populær, at da der sidste sommer skete skader på udstyret under en storm, blev der samlet penge ind i byen, så der var et halvt hundrede tusind kroner til at erstatte det ødelagte. Desuden har klubben opnået et flerårigt driftstilskud fra Skive Kommune, der har set turistpotentialet i vandparken.

Udstyret er ikke på lager

- Udover, at det er enormt mange penge, vi skal finde for at genrejse parken, er spørgsmålet, om det i det hele taget er muligt. Udstyret produceres i Kina med et europæisk kontor og lager, men normalt har vi bestilt seks måneder i forvejen. Fabrikken har været lukket på grund af corona, så det er tvivlsomt, hvad vi overhovedet kan få og hvornår, siger Lotte Bodilsen.

Skive Politi var på havnen onsdag og undersøgte gerningsstedet. Saltvandsklubben opfordrer på sin Facebook-side alle, der eventuelt har set noget, om at kontakte politiet.

- Udstyret er ikke forsikret, da det er så godt som umuligt og hvert fald meget dyrt at tegne forsikring på effekter, der sidestilles med gummibåde. Jeg tror på, at vi vil kunne rejse penge til en helt ny vandpark. Men lige nu er det en katastrofe, vi står midt i, siger næstformanden for Saltvandsklubben.