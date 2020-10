Vangsgaard får mild bebrejdelse fra SF

THY-MORS:Socialistisk Folkeparti Thy-Mors, tager sagen om sit nyslåede kommunalbestyrelsesmedlem på Mors, Viggo Vangsgaard, dybt alvorligt. Mandag havde bestyrelsen en indgående drøftelse med hovedpersonen selv om sagen. Den mundede ud i, at partiafdelingen her tre dage efter udsender en pressemeddelelse, hvor den erklærer fuld tillid til Viggo Vangsgaard, men samtidig går i rette med ham.

I søndags kunne NORDJYSKE gennem kilder i Vangsgaards tidligere parti, Socialdemokratiet, dokumentere, at Vangsgaard ikke forlod partiet for knap et år siden som følge af politiske uenigheder. Den 64-årige veteranpolitiker blev presset til at melde sig ud, efter at hans kollega i parti og kommunalbestyrelse, Pia Storm, gennem længere tid havde følt sig groft intimideret af seksuelle opfordringer og berøringer fra Vangsgaards side. Også et par andre kvindelige kommunalpolitikere fra andre partier stod frem og berettede om grænseoverskridende adfærd hos ham.

Lang snak med Vangsgaard

I kølvandet på det har Viggo Vangsgaard øjensynligt fået at mærke, at SF ikke er det letteste parti at melde sig ind i, hvis man har tilbøjeligheder i den retning. I pressemeddelelsen skriver formand Thorkil Olesen på vegne af bestyrelsen:

”SF Thy-Mors tager sagen meget alvorlig, og har haft en indgående drøftelse med Viggo Vangsgaard om den. SF Thy-Mors noterer, at der er forskellige opfattelser af chikanens karakter. Uagtet beklager partiforeningen, at Viggo Vangsgaard havde undladt at oplyse dem om sagen, da han søgte om optagelse i SF”, skriver partiafdelingen og fortsætter:

”Viggo Vangsgaard har lært af sagen, og er i fuld erkendelse af, at kommentarer let kan opfattes krænkende, hvilket han har undskyldt for. Han vil derfor fremover være meget opmærksom på, hvordan kommentarer og lignende kan blive opfattet af andre, og dermed fremover undgå at blive opfattet som krænkende”, hedder det i teksten.

Ikke kvindernes ansvar

Men i interviewet i søndags, sagde Viggo Vangsgaard til NORDJYSKE; at hvis kvinder mener, at de er stærke nok til at være i politik, mener han også, at de må være stærke nok til at sige fra. Den holdning er no go i SF, fastslår partiet:

”Det er altid krænkeren, som har ansvaret. Det kan ikke være den krænkede, som har et ansvar for at sige fra”, skriver SF og underbygger det:

”SF Thy-Mors har gjort det klart, at der i SF er nul tolerance i forhold til krænkelser - i bredest mulig forstand, og at det vil få konsekvens, hvis det sker. SF Thy-Mors har i den forbindelse fuld tillid til Viggo Vangsgaard og til hans fremtidige politiske virke.

SF Thy-Mors og Viggo Vangsgaard betragter seksuel krænkelse og udnyttelse helt uacceptabelt, og de seneste afsløringer har vist, at det har haft et betydeligt omfang visse steder i det politiske system – også i lokalpolitik. Det er en kultur, som skal ændres, og SF Thy-Mors hilser debatten velkomment. I hver tilfælde er det afgørende, hvordan krænkelsen opfattes af den krænkede part, og ikke hvad intentionen måtte have været fra afsenderens side.”, skriver partiet i pressemeddelelsen.