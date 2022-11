Varm fusion inden udgangen af 2023

NYKØBING:- Skitsen til et samarbejde er klar. Det er mit håb og min formodning, at der ved udgangen af 2023 er et samlet fjernvarmeselskab, som forsyner Nykøbing. Fra Morsø Varmes side er vi indstillet på, at det bliver Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, som kommer til at stå for udviklingen og bliver det selskab, som har cvr-nummeret.

Sådan siger Peter Therkildsen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre og i denne sammenhæng formand for Morsø Forsyning og dets datterselskab Morsø Varme. Mødet onsdag mellem kommunen og de to fjernvarmeselskabers bestyrelser plus indbudt ekspertise fik det udfald, som der var lagt op til: Der arbejdes videre mod en sammenlægning af selskaberne.

- Vi har bedt et tilknyttet advokatfirma om at arbejde videre med formaliteterne omkring en sammenlægning. Her er det især de differentierede takster, som udgør en hurdle. Vi vil arbejde mod en prisudjævning på sigt, men man har faktisk lov at gøre med forskellige takstniveauer og fordelinger mellem faste og variable bidrag i en årrække, siger Peter Therkildsen.

En nøgledato er 23. januar, hvor der er frist for at søge en statspulje om tilskud til fjernvarmeudvidelser. Her vil Nykøbing ikke kunne nå at have en fusion på plads, men det vil ifølge Peter Therkildsen være et godt signal at kunne beskrive, hvad man arbejder hen imod.

En koordinering og plan for udvidelse af fjernvarmenettet indgår også i sammenlægsbestræbelserne. Formanden for forsyningen peger på, at et samlet fjernvarmenet vil gøre det lettere at modtage power-to-x-varme fra Salling, hvis det bliver en realitet.

- Inden jul har direktør Arne Kirk fra Teknik og Miljø lovet en udrulningsplan for fjernvarmen i kommunen. Noget af det, der kunne tages fat på, er Kornkvarteret (mellem Fasanvej og Fruevænget i Nykøbing Syd, red.), hvor der endnu ikke blevet asfalteret efter den gennemførte separatkloakering. Det ligger meget passende mellem de to selskabers forsyningsområder, siger Peter Therkildsen.

Hvad Morsø Forsyning angår, vil dette selskab med udskillelsen af Morsø Varme umiddelbart blive reduceret til at beskæftige sig med vand og spildevand.

- Men her vil jeg arbejde for udvidelse. Et folketingsflertal besluttede 30. august, at der skal ske en selskabsdannelse af den kommunale affaldshåndtering. Det vil være naturligt at lægge den ind under forsyningen, siger Peter Therkildsen.

Det har ikke været muligt at træffe Ole Møller Knudsen, formand for Nykøbing Mors Fjernvarme A.m.b.a., for en kommentar til mødet.