Varm røg fra fyr antændte brand i garage

LØDDERUP:Et fastbrændselsfyr i en villa i Lødderup var lørdag formiddag anledning til en mindre brand i garagen. Det oplyser indsatsleder Nicolai Kanstrup fra Nordjyllands Beredskab.

Branden er formentlig opstået ved, at noget røg og varm luft fra fyret er slået tilbage og har antændt nogle af de ting, der stod i garagen i nærheden af fyret.

Beboerne var heldigvis hjemme og fik hurtigt tilkaldt beredskabet og begrænset flammernes mulighed for at brede sig, så brandvæsnet kunne hurtigt få styr på branden, siger Nicolai Kanstrup. Branden fik således aldrig for alvor fat, og bredte sig ikke til resten af ejendommen.