Varsler flere fartkontroller ved vejarbejde: Politiet snuppede fartsyndere på Sallingsundbroen

SALLINGSUND:- Vejdirektoratet og entreprenøren, som arbejder på Sallingssundbroen, har kontaktet politiet, fordi vejarbejderne oplever, at der køres for stærkt over broen. Derfor har vi inden for et par uger gennemført tre automatiske trafikkontroller på broen. Og der er folk, som kører for stærkt.

Sådan siger Martin Pedersen, fagkoordinator for automatisk trafikkontrol ved Midt-og Vestjyllands Politi. Han har resultatet for seneste af disse kontroller.

- Den blev gennemført i torsdags. I tidsrummet 7.32-12.46 noterede systemet 11 bilister for at køre for stærkt. I et tilfælde var hastighedsoverskridelsen over 30 procent over de tilladte 50 kilometer i timer på broen, og det gav et klip i kørekortet, siger Martin Pedersen.

Ikke alarmerende

Men han betegner ikke trafikkulturen som alarmerende på denne strækning af Rute 26, hvor der frem til november vil være passage i ét spor i hver retning.

- De 11 fartsyndere skal holdes op imod, at der i det pågældende tidsrum passerede 2995 biler over broen i begge retninger. Men 11 er 11 for mange, og vi gennemfører kontrollen i lyset af, at Vejdirektoratet med sin nye kampagne ”Stil skarpt” netop appellerer til forsigtig kørsel ved vejarbejder. Og det er et relevant sted at sætte ind, fordi vejen er indsnævret, og der arbejder mange på broen i øjeblikket, siger Martin Pedersen.

Sallingsundbroens renovering gennemføres etapevis mellem marts og november i år og de følgende to år.

Politiet vender tilbage

- Jeg kan love, at vi kommer forbi igen for at foretage automatiske trafikkontroller. Det handler om arbejdernes sikkerhed. Mig bekendt har der ikke været ulykker på broen, men det er jo også dem, vi skal forhindre, siger fagkoordinatoren.