Vejdirektoratet fejrer også Vingegaard. Men et helt andet sted i landet

SALLINGSUND: Forud for torsdagens fejring af Jonas Vingegaard i hjembyen Glyngøre minder Vejdirektoratet om, at det for tiden tager længere tid end normalt at komme over Sallingsundbroen. På grund af det igangværende vedligeholdelsesarbejde er hastigheden på broen nedsat til 50 km/t i begge retninger.

Specielt opfordrer Vejdirektoratet til påpasselighed hos folk, der vælger cyklen som transportmiddel til og fra festen for cykelrytteren. Cyklister og gående i begge retninger skal deles om den smalle cykelsti i den østlige side af broen.

- Vi vil opfordre alle til at tage hensyn, og bedst vil det være at stå af og trække cyklen, hvis man skal forbi nogle gående eller en modkørende cyklist, lyder det i Vejdirektoratets pressemeddelelse.

Vejdirektoratet er også med til at fejre glyngøreboen - dog i den stik modsatte ende ende af landet, og på en bro, der ikke er åben for cyklister. Men natten mellem onsdag og torsdag bliver Farøbroen mellem Sjælland og Falster oplyst i gult til ære for Jonas Vingegaard.