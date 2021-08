Vejdirektoratet undlod at varsko bilister

LEGIND:Onsdag og torsdag i denne uge blev de mange bilister, der transporterer sig mellem Mors og Salling, ikke blot sinket af det igangværende arbejde med renovering af vejbanen på Sallingsundbroen.

Fra onsdag morgen ved syvtiden var et andet arbejde i gang på Legindvejlebroen. Dette indebar afspærring med passage i ét spor og regulering af trafik med stoplys. Især onsdag gav det anledning til kødannelse i morgenmyldretiden og forsinkelser på op til 20 minutter. Torsdag havde Vejdirektoratet, belært af gårsdagens erfaring, besluttet at vente med opstart af arbejdet til klokken ni, hvor trafikken var væsentligt aftaget.

Og nu er det slut. Arbejdet blev fuldført klokken 15 torsdag, og der er ikke længere afspærring på den 400 meter lange kurvebro på Mors.

Inspektion af underside

Men hvad skete der?

- Vi foretog inspektion af undersiden af broen fra en stor lastvogn forsynet med en lift. Det gør vi løbende for at vurdere behovet for vedligeholdelse af broerne, siger Nina Bach Andersen, pressekonsulent i Vejdirektoratet.

- Arbejdet var ikke blevet meldt ud på forhånd. Burde I ikke have sendt en orientering ud, så bilisterne kunne forberede sig på, at de skulle køre hjemmefra lidt før?

- Nej det er rigtigt, at det ikke blev meldt ud. Det tror jeg heller ikke var meningen, altså at det ikke skulle meldes ud. Det var måske ikke så hensigtsmæssigt, siger hun.