Veje sløjfes og lukkes

MORS:Grundejere kan søge om at få lukket eller sløjfet de veje, som deres huse ligger på, men det er kommunalbestyrelsen, der som vejmyndighed skal godkende ændringerne.

Det er der to aktuelle eksempler på. Udvalget for teknik og miljø i Morsø Kommune kunne uden videre acceptere at få sløjfet en gennemgående vej bagom Rakkeby Kirke.

Kirkens nærmeste nabo er ansøger. Henover vedkommendes matrikel løber en grusvej, som forbinder den trafikerede Vestmorsvej med Blåborgvej, som er bygaden i Rakkeby.

Ansøgeren gør opmærksom på, at vejen, som er en privat fællesvej, giver anledning til farlige trafiksituationer, idet den benyttes som smutvej til og fra Vestmorsvej.

En sløjfning af denne vej vil ikke spærre vejadgangen for hverken ansøgeren eller naboerne. Der har da heller ikke været indvendinger mod ideen i den høringsrunde, som har været gennemført.

- Vi siger ja til at godkende lukningen, som vil betyde, at vejen bliver til en stiforbindelse, og at der vil opstå et større grønt areal ved kirken. Det ser vi positivt på, siger udvalgsformand Meiner Nørgaard (DF).

Sagen blev udsat

En anden vejsag drejer sig om Gadevang i Sejerslev. Ejeren af ejendommen Gadevang 8 har søgt om lukning af vejen, som i øjeblikket gennemskærer ejerens gårdsplads. En nedlæggelse af vejarealet på grunden vil give mere privatliv samt en bedre udnyttelse af ejendommen.

Gadevang forbinder Prinsensvej og Skranderupvej. Ved at lukke den ved nummer otte, vil der fortsat være køreadgang til et stykke af Skranderupvej, som danner en sløjfe. Øvrige beboere på Gadevang vil kunne køre til og fra via Prinsensvej, og en vendeplads på Gadevang indgår i forslaget. Der har ikke været indvendinger i den gennemførte høringsrunde.

- Men der er uklarhed om nogle matrikelgrænser, og det er baggrunden for, at udvalget valgte at udsætte afgørelsen, til vi får klarlagt dette, siger Meiner Nørgaard.