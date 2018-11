Vejvrede: Efterlyser bil med ødelagt sidespejl

MORS: Skulle nogen kende til en tredørs sølvgrå bil - formentlig en Nissan eller en Toyota - der tirsdag aften er kommet hjem med et højre sidespejl, der hænger og dingler i ledningerne, så hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne om det. Det fortæller vagtchefen i Holstebro.

Føreren af sådan en bil var nemlig involveret i en gang vejvrede - eller road rage på engelsk - på Elsøvej på Mors omkring klokken 18 tirsdag aften.

Her havde bilen over en længere strækning kørt bag en traktor med to ballevogne spændt efter, hvor føreren af den sølvgrå bil havde blinket temmelig hidsigt med det lange lys. Traktorens fører tænkte, at der måske var noget lys på en af vognene, der ikke virkede, så efter nogen tid, hvor bilisten ikke ville overhale men blev bag vogntoget, trak traktoren ind i højre side af vejen og stoppede.

Føreren gik ud og ned langs vogntoget for at inspicere de to vogne, og da han nåede ned til den bagerste vogn gassede bilisten op og kørte lige mod traktorføreren. Traktorføreren fik kørt den ene fod over af bilisten, og sidespejlet på bilen ramte også traktorføreren, og blev altså revet af bilen og hang fra ledningerne, da bilen kørte fra stedet.

Politiet kan kontaktes på telefon 1-1-4.