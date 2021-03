Vendte "hjem" til efterskolen: Se de søde billeder af glade elever

BLIDSTRUP:De hejste flag og duften af flæskesteg, der var ved at blive tilberedt, vidnede om, at i dag er en festdag på Blidstrup Efterskole.

Fra kl. 16 kunne de 58 elever nemlig endelig få lov at vende tilbage til deres efterskole efter at have været sendt hjem, siden de gik på juleferie, og der var store smil hos både elever og lærere, da de unge mennesker kom med alle deres tasker og poser.

16-årige Aske Mortensen fra Holstebro blev næsten overfaldet af kammerater, der var glade for at se ham, da han kom.

- Det er mega dejligt at må være her igen. Jeg har savnet det hele her og specielt alle vennerne. Nu behøver vi ikke sidde foran computeren mere. Vi er efterhånden lidt i underskud på fællesskab, men det skal vi nok få fyldt op igen nu, sagde Aske Mortensen.

Også Henna Havgaard fra Skive og Nellie Broe Johansson fra Hundborg, begge 16 år, har savnet fællesskabet på efterskolen.

- Jeg har glædet mig rigtig meget til det hele og alle aktiviteterne. Og så har jeg savnet veninderne, sagde Henna Havgaard, og Nellie Broe Johansson supplerede:

- Det er virkelig dejligt også at se lærerne igen, og alle går rundt med et kæmpe smil.

Henna Havgaard fra Skive og Nellie Broe Johansson fra Hundborg, begge 16 år, havde glædet sig meget til at få lov at vende tilbage til efterskolelivet og alle vennerne.

Testes to gange i ugen

Kristen Gubi Glintborg, forstander på Blidstrup Efterskole, var en af dem, der med et ”kæmpe smil” tog imod eleverne, som skulle fremvise en negativ coronatest ved fremmøde

- Det er dejligt at se dem igen. At lave efterskole gennem en skærm er bare ikke det samme. Vi er en skoleform, der lever af at være sammen, og det er livet sammen med eleverne, der gør, at vi går på arbejde, sagde Kristen Gubi Glintborg.

Eleverne skal testes to gange i ugen, og de første par uger får efterskolen hjælp fra Falck, og derefter er det endnu uvist, hvordan det skal foregå. Derudover har efterskolen fokus på at efterleve retningslinjer så godt som muligt.

- Men eleverne skal også leve et ungdomsliv, og det er med respekt for, at eleverne skal trives. Nu skal vi have fokus på at komme ind i en rutine igen, sagde Kristen Gubi Glintborg.