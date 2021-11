Venstre har absolut flertal på Mors

MORS:En lille tilbagegang til Venstre er ikke nok til at rokke ved, at der også i de kommende fire år er borgerligt flertal i Morsø Kommune. Ved sidste valg fik partiet et massivt flertal på hele 12 ud af 21 mandater. Også denne gang har partiet totalt flertal med 11 mandater, og borgmester Hans Ejner Bertelsen kan derfor regne med at kunne fortsætte fire år mere.

Dansk Folkeparti må notere sig en tilbagegang fra to til ét mandat. Til gengæld får Det Konservative Folkeparti igen en plads i kommunalbestyrelsen efter at have været ude i to perioder.

Socialdemokratiet fik ved sidste valg seks politikere valgt ind i kommunalbestyrelsen og får samme antal igen.

Demokratisk Balance fik i 2017 et enkelt mandat, og det rækker stemmerne til igen i år.

Radikale Venstre præsterede at blive valgt ind med et enkelt mandat. Partiet er ganske vist allerede repræsenteret i den nuværende kommunalbestyrelse, men det skyldes, at Jette Jepsen undervejs i perioden er skiftet fra Venstre til Radikale Venstre.

Et andet partiskifte står Viggo Vangsgaard for - han trådte ud af Socialdemokratiet og sidder nu som SF'er. Det parti stillede han op for ved dette valg, men opnåede ikke valg.

Heller ikke Enhedslisten, der var i valgforbund med Radikale Venstre, fik stemmer nok til en plads i kommunalbestyrelsen. Nye Borgerlige var med 191 stemmer det parti, der fik færrest stemmer på Mors, og det rakte følgeligt heller ikke til en plads.

Stemmeprocenten var 73,2, hvilket var lavere end i 2017, hvor 77,09 procent af de stemmeberettigede satte et kryds.