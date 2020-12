Venstre på Mors klar med to nye kandidater

MORS:Tæt på nytår og tæt på et år, der kommer til at stå i kommunalvalgets tegn, har Venstre på Mors de første to nye kandidater klar. Rasmus Christensen fra Karby og Henrik ”Sivert” Kristensen fra Hvidbjerg har begge sagt ja til at stille op for Venstre til kommunalvalget næste år.

- Det er to gode kandidater med et godt lokalt fodfæste, vi får med på holdet, og fortsætter: Det er vigtigt, at vi får kandidater der repræsenterer både viden og holdninger fra de enkelte lokalsamfund. At de så begge to også brænder for Mors gør jo ikke noget, siger borgmester Hans Ejner Bertelsen, der er formand for venstre Mors.

Tirsdag 16. november afgøres det, hvem der bliver valgt til kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune for de efterfølgende fire år. De to nye kandidater må derfor vente et lille års tid med at få udløst spændingen om de bliver valgt eller ej. Venstre har 11 mandater i den siddende kommunalbestyrelse.

Tidligere opstillet for K

Rasmus Christensen er 36 år og fra Karby. For ham er der tale om et partiskift, idet han stillede op Det Konservative Folkeparti ved kommunalvalget i 2017, men liste K opnåede ikke valg på Mors. Rasmus Christensen er rengøringskoordinator i Morsø Kommune., men var tidligere ansat som centerleder i Sydvestmors Kultur- Og Fritidscenter. I fritiden er han aktiv i Karby Borgerforening og formand for bestyrelsen i Sydvestmors Børnehave og Vuggestue.

Henrik Kristensen med tilnavnet Sivert er 47 år og fra Hvidbjerg. Han debuterer i politik og er til daglig reservedelsekspedient hos Semler Agro i Redsted. Sivert sidder i bestyrelsen i Sportscollege Mors og bestyrelsen i FFUM (Frøslev bal). Tidligere var han formand for håndboldafdelingen i VIF i 23 år.