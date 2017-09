Verdensklasseløb til Mors

LEGIND: Neraing National Park i Australien. Comodoro Rivadavia City i Argentina. Og Purgatory Revenge i Colorado, USA.

Det er bare tre af destinationerne i mountainbikernes internationale kalender for UCI-løb i 2018. En kalender, der nu også indeholder et løb i Legind Bjerge på Mors.

Morsø Cykelklub har nemlig fået værtsskabet for intet mindre end første afdeling af SRAM-ligaen 2018, så i midten af april vil op imod et halvt hundrede udenlandske kørere rejse mod øen - mange af dem for at køre om point til verdensranglisten.

Og det har man mildt sagt svært ved at skjule sin begejstring over i den lokale klub.

- Det er i særklasse det bedste løb, der har været her. Ikke bare på Mors, men i hele området. Der har ikke været noget i nærheden af det niveau, siger Kaj Trans fra MTB-udvalget i Morsø CK.

Det store løb er programsat til 14.-15. april 2018.