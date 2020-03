- Vi har ikke været tydelige

NYKØBING:- Vi har været uklare i vores udmeldinger, og det kan og skal vi gøre bedre.

Det siger Morsø Kommunes borgmester Hans Ejner Bertelsen (V). Han har fundet det fornødent, at kommunen udsender en pressemeddelelse som opfølgning på det borgermøde, der for nyligt blev holdt om planerne for ungdomsboliger på Tranevej i Nykøbing.

På mødet blev der nævnt en konkret placering til de nye ungdomsboliger på Mors.

- Vi må erkende, at vi ikke var tydelige nok på mødet, og vi fik desværre ikke vist den åbenhed, som hører sig til, for at alle kan se sig selv i en fremtidig løsning. Det råder vi bod på nu. Der var et punkt på mødet, hvor blandt andre de unge kunne komme med forslag og spørgsmål. Der fik vi ikke fik kommunikeret rigtigt ud, hvor byggeriet skal placeres og hvilke muligheder vi har, siger Hans Ejner Bertelsen.

Lokalplan disponerer

Men I har vedtaget en lokalplan, der udpeger et delområde 1 øst for 10’eren og nord for Morsø Gymnasium. Det ligger vel fast, at det er der, boligselskabet skal bygge?

- Der er en politisk forståelse for, at det er der, vi får de bedste muligheder for at skabe et miljø, der kan tiltrække unge fra øen og udefra til vores uddannelser. Det er et areal, som kommunen i forvejen ejer, og det kan give en billigere husleje. Men der er ikke slået to streger under, at placeringen skal være lige netop der, og det indtryk kunne man godt få på mødet, siger borgmesteren.

Kommunen nedsætter nu en følgegruppe til at inspirere processen. Den skal fungere sideløbende med den politiske styregruppe bag ungdomsboligerne og får deltagelse fra Sports College Mors, Morsø Gymnasium og Nordic Food College.

Men hvem bestemmer i sidste ende placering og udformning?

- Det gør kommunalbestyrelsen. Men forinden skal vi have skabt den gode kommunikation og stemning, der skal være omkring en så spændende sag.