Viceborgmester forlader Dansk Folkeparti

MORS:2. viceborgmester i Morsø Kommune Meiner Nørgaard meldte sig fredag eftermiddag ud af Dansk Folkeparti. Som veteran i kommunalpolitik har Nørgaard ellers fremstået som en klippe i det stærkt kriseramte parti, som han har været medlem af i 15 år. Men nu er nok blevet nok, siger han.

- Jeg havde egentlig tænkt mig at melde mig ud i stilhed, men helt stille kan det nok ikke blive. Det er ikke meningsmålingerne, der har fået mig til at forlade DF. Der har været opture og nedture i partiet, men stort set alle de personer i partiet, jeg har lært at kende og har arbejdet sammen med, er forsvundet i løbet af de sidste tre-fire måneder. Og på det sidste har mange lokalt sagt til mig: Hvornår melder du sig ud? Med alle de intriger og skænderier for åbent tæppe, der har været i DF, kommer folk til at tænke: Det parti er ikke seriøst længere. Også sådan er jeg efterhånden kommet til at tænke selv, siger Meiner Nørgaard.

Han er ellers nærmest vokset op med partiet og dets ophav Fremskridtspartiet, som hans forældre og han selv var aktive i, da det eksisterede. Den 57-årige deltidslandmand og taxachauffør har ikke som andre frafaldne DF'ere skyndt sig at melde sig ind i Inger Støjbergs Danmarksdemokraterne.

- Jeg har klokken 16.20 sendt en mail til borgmester Hans Ejner Bertelsen, hvor jeg skriver, at jeg fortsætter i kommunalbestyrelsen som løsgænger. Så må vi se, hvad fremtiden. Jeg er og bliver borgerlig, men har ikke travlt med at finde et andet parti. Det her er en meget træls beslutning at skulle træffe, og nu skal den lige bundfælde sig, siger Meiner Nørgaard.