Viceskoleleder siger stop: - Jeg vil gerne ned på 37 timer

MORS:- Jeg er fyldt 60, og de sidste år, jeg skal være på arbejdsmarkedet, vil jeg gerne nøjes med en fuldtidsstilling. Jeg skal simpelthen ned på 37 timer!

Det siger viceskoleleder på Dueholmskolen i Nykøbing, Nina Nyby Kristensen. Der har været rigeligt med fratrædelser og udskiftninger på lederniveau i skolevæsenet i Morsø Kommune det seneste par år, men denne er blottet enhver flig af konflikt. Nina Kristensen understreger, at årsagen er privat, og at hun har været meget glade for at arbejde på Dueholmskolen.

Nina Kristensen har været afdelingsleder i overbygningen, altså 7., 8. og 9. årgang, siden august 2009 og viceskoleleder siden april 2020.

- Jeg kan ikke være viceskoleleder, hvis jeg ikke gør det ordentligt. Og når jeg gør det ordentligt, er jeg ofte oppe på en arbejdsuge på 60 timer. Det er mit valg, men nu skal jeg ned i tid, siger hun.

Og det er ikke fritidslandbruget i Thissinghus, som Nina Kristensen har sammen med sin mand, Benny Arentsen, som hun vil lægge arbejdstimerne i.

- Det kan man ikke leve af. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal. Jeg er sikker på at jeg skal ud at finde et 37 timers job, og jeg er ikke kræsen. Nu skal jeg koncentrere mig om at gøre skoleåret færdig, og så ser vi, hvad der sker. Det er mig, der i mange år har siddet med planlægning af prøver, og det skal gøres færdigt, og vi skal havde nogle nye folk involveret i det. Alle årene har jeg været rigtig glad for at arbejde på skolen, og det er alene mig, der nu vælger at sige stop. Behovet for at være herre over egen fritid er kommet til at fylde mere og mere, siger Nina Nyby Kristensen.