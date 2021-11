Viggo Vangsgaard færdig som aktiv politiker

MORS:- SF er klar til næste valg. Men der bliver jeg ham, der kæmper for de andre. Mit liv som aktiv politiker er slut nu.

Sådan siger en resigneret, men afklaret Viggo Vangsgaard (SF). Med 247 stemmer opnåede afhopperen fra Socialdemokratiet ikke valg. Det samlede stemmetal er omtrent en tredjedel af, hvad Vangsgaard opnåede som spidskandidat for S i 2017. Men resultatet kommer ikke helt bag på ham.

- Jeg havde da håbet på, at vi ville få flere stemmer. Men jeg tror, resultatet afspejler, at SF har været ude på Mors i to valgperioder. Det har været for meget op ad bakke, siger Viggo Vangsgaard.

Han tror ikke, at det, at han i valgkampen ikke ville udelukke, at SF kunne finde på at støtte Hans Ejner Bertelsen (V) som borgmester, har haft afgørende betydning.

- Det kan godt være, at nogle har været utilfreds med det. Jeg synes bare, det er mest ærligt at melde ud, hvad man mener.