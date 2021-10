Vigtig arbejdssejr: Morsø FC sikrede sig top 2

Ørslevkloster IF

Morsø FC

0-2

Fodbold, serie 2

ØRSLEVKLOSTER:Morsø FC var lørdag i aktion på udebane mod Ørslevkloster i serie 2. Det blev ikke en kamp med poleret fodboldspil, men Morsø FC fik alligevel knoklet sig frem til en sejr på 2-0. Med sejren har Morsø FC samme antal point som Højslev på 1. pladsen, og samtidig er morsingboerne sikre på minimum playoffkampe om oprykning til serie 1.

- Ingen af holdende fik for alvor flow i deres spil, og det blev en meget rodet fodboldkamp. Heldigvis for os kom vi foran tidligt i kampen, siger spillende træner for Morsø FC Mickey Berg.

Morsø FC fik en fin start på opgøret, for i det 11. minut kom udeholdet foran med 1-0, da Mickey Berg fandt Mads Østergaard, der køligt lobbede bolden i mål. Efter scoringen havde begge hold svært ved at skabe chancer, så derfor faldt der ikke flere scoringer i første halvleg. Kort før halvleg fik morsingboerne dog grund til bekymring, da Rasmus Majgaard modtog sit andet gule kort og blev udvist.

Efter pausen fortsatte kampbilledet fra første halvleg. I det 84. minut fik morsingboerne så lukket kampen, da Jonathan Spanggaard gjorde det til 2-0 på et straffespark.

- Nu går vi efter at vinde de næste to kampe, og så har vi en finale mod Højslev i sidste kamp, siger Mickey Berg.

Pausestilling: 0-1

Mål: 0-1 Mads Østergaard Nielsen (11). 0-2 Jonathan Spanggaard (84).