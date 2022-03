Vigtig sejr til HF Mors

NYKØBING:Der var vigtige point på spil søndag eftermiddag i 3. Division, da de to bundhold HF Mors og Mejlby/Haverslev KFUM IF mødte hinanden i Nykøbing. Og det blev til en tiltrængt sejr på 29-26 til morsingboerne, der dermed stadig holder liv i håbet om overlevelse.

- Det var dejligt endelig at få point igen. Vi kæmpede hårdt og holdt niveauet hele kampen, siger træner for HF Mors, Henrik Henriksen.

HF Mors kom fint fra start og fik i løbet af første halvleg en føring på tre mål. Den kunne de dog ikke holde og kampen blev meget tæt. Ved pausen var det gæsterne, som var foran med en, 11-10.

- Vi fik brugt hele bænken i dag og økonomiserede med kræfterne. Det har tidligere været et problem for os, at vi løb tør for luft, men i dag spillede vi med stor tålmodighed i angrebsspillet, så vi kunne holde hele kampen, siger Henrik Henriksen.

Kampen fortsatte med at være tæt efter pausen. Men som halvlegen skred frem fik hjemmeholdet bedre og bedre styr på opgøret og fik en føring på tre mål. Derfor endte det med en sejr til HF Mors på 29-26.

- Vi har arbejdet meget med indstillingen, og det var rart at se, at vi ikke spillede hasarderet i dag, siger Henrik Henriksen.

Kampfakta:

Håndbold, 3. Divsion

HF Mors

Mejlby/Haverslev

Resultat: 29-26

Pausestilling: 10-11

Mål: Louise Sørensen 6, Caroline Riis 6, Heidi Dybdal 4, Susanne Madsen 3, Anna Andersen 3, Kia Sørensen 2, Amalie Bekhøj 2, Amalie Veje 2 og Cecilie Berg 1.