Vil råbe staten op: - Vi mangler 139 millioner kroner

MORSØ:- Der er vel heller ikke nogen rimelighed i, at vi som kommune ikke kan tilbyde vores borgere et velfærdssamfund lignende gennemsnittet i Danmark?

Det spørgsmål stiller borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, men rimelighed eller ej, så er realiteten, at statens udligningsmodel fungerer så skævt, at kommunen ikke modtager nok penge fra udligningen til at kunne levere samme velfærdsniveau som en gennemsnitskommune, når den konkrete befolkningssammensætning er taget i betragtning.

Efter at have regnet grundigt på tallene søger Morsø Kommune derfor et særtilskud for 2023 på svimlende 139 millioner kroner. Til sammenligning fik kommunen i år et særtilskud fra staten på 16 millioner kroner.

Hans Ejner Bertelsen peger på, at den aktuelle aldersfordeling, nuancer i befolkningssammensætning og i de socioøkonomiske faktorer, ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset i den ”automatiske del” af udligningen.

- Det er en underlig situation at stå i. Vi er inde i en positiv udvikling på mange områder, og det er fantastisk, men vores økonomi er en kæmpe hæmsko. Aktuelt er der nettotilflytning af børnefamilier, hvilket økonomisk hjælper os på lang sigt. På den korte bane medfører befolkningssammensætning af yngre og ældre borgere stigende udgifter. I kombination med nogle socioøkonomiske faktorer betyder det, at vores omkostningsbehov er højere end en gennemsnits kommune, og det får vi ikke honoreret. Så selvom man kan sige, at vi er godt på vej, tager udligningen ikke højde for det her og nu, udtaler Hans Ejner Bertelsen i en pressemeddelelse.

På den baggrund har Morsø Kommune fået det eksterne firma Index100 til at foretage en dybdegående analyse af befolkningssammensætningen. I analysen inddrager de mere end 100 forskellige baggrundsparametre for at beregne, hvad Morsø Kommune kan forvente at skulle give i ydelser til borgere på Mors på fem store velfærdsområder. Det er ydelserne til børn og unge med særlige behov, specialundervisning, voksne med særlige behov, beskæftigelse og ældrepleje, svarende til knap halvdelen af kommunens udgifter.

- Resultatet af analysen viser en skævhed i forhold til statens udligningsmodel. Det har givet os en unik og veldokumenteret viden, som er grundlaget for vores ansøgning om særtilskud, fortæller Hans Ejner Bertelsen og fortsætter:

- Det beløb, vi søger om, er baseret på en rimelighedsbetragtning. Hvis Indenrigs- og Boligministeriet ikke anerkender, at vi har behov for et væsentligt forhøjet særtilskud, så vil vi skulle spare et betragteligt beløb. Beløbet vil ikke være identisk med det beløb, vi søger, men det kommer til at kunne mærkes på serviceniveau, anlæg og udvikling, og risikerer dermed at være med til at bremse øens positive gænge. I mange år er vi lykkedes på trods, men reformens udmøntning er nærmest i gang med at rive tæppet væk under os.

Analysen for Morsø Kommune viser et objektivt udgiftsbehov pr. indbygger på tværs af de fem udgiftsområder, som er 29,5 procent større end det gennemsnitlige udgiftsbehov på landsplan, og at udligningsreformen kun imødekommer små 10 procent.

En delegation med borgmesteren i spidsen har anmodet om at mødes med den nye indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen for at gå i dialog om mulighederne for tilskud og tydeliggøre den skævhed, som udligningsreformen medfører. Mødet finder sted 19. august.

I begyndelsen af september skal Morsø Kommunalbestyrelse på budgetseminar, hvor de skal drøfte tilbagemeldingen fra ministeriet, og hvordan de skal sammensætte budgettet.