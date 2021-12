Vild biljagt endte her: Ung mand får fængselsstraf og mister bilen

MORS:Det gik vildt for sig, da en dengang 19-årig mand fra Skive en tirsdag aften i oktober havde sat et par bekendte stævne på Mors for at afgøre et skænderi. Det endte med, at den unge mand i sin bil forfulgte den anden bil tværs over øen og påkørte denne, så bilen blev tvunget af vejen og rullede rundt.

Den unge mand blev kort efter anholdt af politiet og har siden episoden 19. oktober siddet varetægtsfængslet. Ved et retsmøde torsdag formiddag faldt der dom i sagen: Den nu 20-årige mand er idømt seks måneders fængsel og han frakendes førerretten i et år. Desuden bliver hans bil konfiskeret.

Biljagten foregik blandt andet ad Næssundvej og Vestmorsvej, inden den 19-årige påkørte de to jævnaldrende bekendte på Vilsundvej ved Solbjerg. Deres bil kørte af vejbanen og trillede rundt på en mark 20 meter vest for Vildsundvej. De to forfulgte slap med overfladiske knubs, men den ene af dem skulle undersøges for en mulig rygskade.

De to påkørte unge mænd var fra henholdsvis Oddense og Vejerslev. Ingen af parterne var påvirket af alkohol eller stoffer under jagten.

Det blev vurderet, at den forfølgende bil i uheldsøjeblikket kørte omkring 160 kilometer i timen.

Sagen kørte som en tilståelsessag. Den 20-årige var tiltalt efter straffelovens paragraf 252, stk. 1, som handler om i grov kådhed eller hensynsløshed at forvolde fare for andres liv eller førlighed. Desuden var han tiltalt for at have kørt fra ulykkesstedet uden at yde hjælp til de to i bilen, der var forulykket og totalskadet. Sagen var omfattet af strafskærpelsen for vanvidsbilisme. Anklager Alexander Stürup, Midt- og Vestjyllands Politi, havde havde påstået ni måneders fængsel.

- I forhold til flugtbilisme blev sigtelsen efter paragraf 253, grov flugtbilisme, dog frafaldet, så han blev dømt for flugtbilisme efter færdselsloven, men ikke efter straffeloven, fortæller anklageren og fortsætter:

- Loven siger, at der skal være tale om betydelig personskade, og det var der ikke. Min påstand var så, at han måtte have indset, at der kunne have været tale om betydelig personskade, men det kunne han ikke erkende, for han siger, at han så ikke, de kørte ud på marken og trillede rundt. Han troede bare, de var kørt i grøften.

Bilen der blev konfiskeret var en gammel Skoda Octavia

Efter retsmødet blev den unge mand løsladt. Han skal afsone resten af fængselsstraffen, altså cirka fire måneder, senere.