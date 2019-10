Vild jubel: Nordvestmors har sikret sig oprykning

FODBOLD:- Det var det. Hvor svært kan det være?

Sådan spurgte Johnny Vestergaard retorisk, umiddelbart efter Nordvestmors lørdag sikrede sig den første oprykning til serie 1 i klubbens historie.

Oprykningen giver Nordvestmors rettighederne til at kunne kalde sig det bedste mandskab på øen, da de efter Morsø FCs nedrykning vil være det højest rangerede hold.

- Det er vand på min mølle. De kan bare komme, siger træneren, der desuden lover, at den tatovering, han fik lavet efter oprykningen i foråret, skal udvides med slogan'et "En klub med fart på."

Meget at juble over

Oprykning var allerede sikret midt i kampen, da beskeden om, at Lemvig tabte til Roslev, tikkede ind på mobilerne.

Det valgte træneren dog at holde for sig selv, og det var en fin idé, for med fight og mål af Jeppe Bæk, Mathias Hansen og Christian Farsinsen skaffede Nordvestmors sig noget ekstra at juble over i form af en sejr på 4-2.

- Der var lidt gummiben og nerver over det, men vi kørte dem trætte, sagde Johnny Vestergaard.

Så skal der festes

Mandskabet fejrede oprykningen med champagnesprøjt, trænerkast og skønsang på grønsværen, før de satte sig ind i en bus og kørte mod Øster Jølby, hvor en stor fest med pølser og andet godt var blevet stablet på benene.

- Det kommer til at give hovedpine i morgen. Den skal bare have fuld gas, siger Johnny Vestergaard.

Nordvestmors skulle kun bruge en enkelt sæson i serie 2 på at sikret sig den historiske oprykning.

Pausestilling: 1-1.

Mål: 0-1 Jeppe Bæk (40), 1-1 (42), 2-1 (51), 2-2 Mathias Hansen (55), 2-3 Mathias Hansen (64), 2-4 Christian Farsinsen (90).