Vild stigning i smitte blandt børn: - Det her har vi aldrig nogensinde prøvet før

MORS:For blot en uge siden var Morsø Kommune blandt de områder i landet med færrest coronasmittede. Sådan er det bestemt ikke mere. På få dage er smitten nærmest eksploderet, og ikke mindst skoleelever testes i stort omfang positiv.

Ifølge tal fra Morsø Kommunes center for skole og dagtilbud var status torsdag 11. november, at der var 16 smittetilfælde på øens skoler.

Fredag blev der indberettet 13 nye tilfælde.

Mange, både børn, forældre og personale, blev testet i løbet af weekenden, og mandag morgen kimede resultaterne ind hos skolechef Michael Dahlgaard: 35 nye smittetilfælde. Det bringer de seneste dages samlede smittetal i skoler og dagtilbud op på hele 64.

- Altså det her har vi aldrig nogensinde prøvet før. Aldrig nogensinde. Vi har alene i dag fået indberettet 35 smittetilfælde blandt elever og personale. Det er vildt, siger han.

Alene på M. C. Holms Skole blev der mandag meldt om 23 nye smittetilfælde, hvilket bringer det samlede antal op på 32. Skolen, der udelukkende er for de yngste klassetrin, er dermed suverænt den skole på øen, der er hårdest ramt.

Status mandag er i øvrigt, at der siden torsdag er konstateret fire smittetilfælde på Dueholmskolen, 13 på Sydmors Skole, tre på Lødderup Friskole, to på Morsø Ungdomsskole, seks på Sydvestmors Friskole, ét i dagplejen, ét i M. C. Holms Børnehus, ét på Øster Jølby Skole, ét på Erslev Skole og som nævnt 32 på M. C. Holms Skole.