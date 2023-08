Vildt sørøverkup: Skoleskib tømte værtshus

"Femten mand på en død mands kiste, hej ho og en død mands rom!"

Der var ingen døde og tilskadekomne, men der var både dramatik, druk og pirateri, da Skive Politi torsdag morgen blev kaldt til Fur.

- Vi ankommer med færgen 7.15. Anmeldelsen kom fra beværtningen Skuret på havnen. Herfra var der i nattens løb stjålet en masse sprut og penge fra kasseapparatet, og der var blevet knust en del glas. Vores patrulje sikrede sig spor, men opdagede så, at der lå et skoleskib i havnen. Betjentene kiggede nærmere på det og kunne straks se, at der lå en masse flasker på dækket. Det endte med, at to elever, en 16-årig og en 17-årig, blev sigtet for indbruddet, siger politiassistent Mads Larsen.

Men dermed var dramatikken ikke slut. Skibet sejler med utilpassede unge, som har domme for lovovertrædelser.

- Under afhøringen af de to unge mænd var der en af gutterne ombord, som råbte "spasser!" efter politiet. Det førte til en sigtelse for fornærmende tiltale. Nede i skibet var der endnu flere flasker, og i den kahyt, som hørte til den ene sigtede, fandt vi en nøgle til baren i Skuret, som han havde taget med sig. I den anden sigtedes kahyt fandt vi en masse breezer-flasker, som også var meldt stjålet fra baren på værtshuset, siger Mads Larsen.

Der har tydeligvis været en gevaldig nattefest på skoleskibet. Dets kaptajn blev også afhørt af politiet.

- Han var ikke tilfreds med de unge gasters opførsel, men han havde ikke lov til at gribe ind og gøre noget. Han var bekendt med, at de unge havde siddet og drukket og sikkert også røget om natten, og han siger, at han skulle til at kontakte politiet, da han blev klar over omfanget. Han har formentlig skønnet, at der ville opstå en voldelig konfrontation med disse domsanbragte unge, hvis han havde forsøgt at stoppe dem, siger Mads Larsen, Skive Politi.