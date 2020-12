Villa på Mors ubeboelig efter brand

SUNDBY:En villa i to etager på Sundbyvej i Sundby på den vestlige del af Mors står ubebolig efter en brand, som brød ud kort før midnat natten til tirsdag.

Ifølge Jens Claumarch, vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi, var det en nabo, som opdagede branden og slog alarm klokken 23.48.

De to beboere i huset var ikke hjemme, da ilden brød ud på husets førstesal.

- Vi ved ikke, hvordan branden er opstået; det skal teknikere forsøge at finde årsagen til tirsdag, siger vagtchefen.

Villaens overetage er nærmest brændt væk, og resten af huset er vandskadet, så beboerne kan ikke umiddelbart vende tilbage til huset.

Efter forholdsvis kort tid var branden slukket, og Nordjyllands Beredskab kunne gå i gang med at skille tagkonstruktionen ad for at sikre, at ingen gløder var tilbage. Det skrev beredskabet på Twitter klokken 00.37.

Branden opstod i et hus på Sundbyvej i Sundby: