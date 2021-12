Villa røg- og sodskadet - beboer slukkede selv brand

ØRDING:En halvanden plans villa med kælder blev alvorligt røg- og sodskadet, da der udbrød en mindre brand i husets kælder.

Det oplyser indsatsleder Henrik Gade fra Nordjyllands Beredskab på Mors.

Villaen ligger på Bygaden i Ørding, og alarmen lød klokken 13.37. Beredskabet rykkede med et fuldt slukningstog - indsatsleder, holdleder, fem brandfolk og to brandbiler.

- Ilden er formentlig opstået omkring et segboard, der var sat til opladning i villaens kælder. Og da vi kom frem, var det lykkedes for villaens mandlige beboer at få slukket ilden - trods en ret voldsom røgudvikling, som jo opstår, når plastik smelter, forklarer Henrik Gade.

- Huset er sort i alle hjørner af stueplanet og også en del på 1. salen, lyder det fra indsatslederen.

Han roser husets mandlige beboer for indsatsen med at få slukket branden - en indsats, som dog førte til, at manden måtte med ambulance omkring sygehuset på Mors til et tjek for røgforgiftning.

Der er udover manden registreret yderligere tre beboere på adressen - en kvinde og to børn.

Også de tog turen omkring sygehuset i Nykøbing.

- Vi har ventileret alt det vi kunne i huset og har så efterfølgende kunnet konstatere, at huset er særdeles sodskadet, og det bliver nu op til skadesservice at vurdere, om villaen kan bruges, eller husets beboere skal genhuses, konstaterer Henrik Gade.

Efter godt en times indsats kunne beredskabet vende hjem til stationen i Nykøbing.