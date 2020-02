Ville have en ELSK-trøje: Tyveri fra Mister

NYKØBING:Mandag forsøgte en mand på 27 år at stikke af med trøje af mærket ELSK fra Mister i Nykøbing. Han går ind i et prøverum, hvor han tager trøjen på under sin jakke. Det finder personalet ud af, og da han bliver standset, bliver han så sur, at han river trøjen i stykker.

- Han er sigtet for butikstyveri, og at han rev trøjen i stykker kan jo næsten komme ud på et, siger Jørgen Jensen fra Lokalpolitiet.

Den unge mand er tilknyttet Morsø Kommune men har ikke en fast adresse.