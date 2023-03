Vils Entreprenøren må godt støje i Skive

VILS/SKIVE:Vils Entreprenørforretning A/S er ikke havnet i et problem, men det er Skive Kommune. Måske. Storentreprenøren på Mors har en oplagsplads til jord på Killesmosevej lidt vest for Skive by. Den har virksomheden for nyligt fået miljøgodkendelse til at udvide med 30.000 kvadratmeter, men sagen er ved en administrativ fejl ikke blevet sendt i nabohøring, inden kommunen gav tilladelsen.

Til Skive Folkeblad siger Ann Ammitzbo, der er chef for byggeri og miljø hos Skive Kommune, at kommunen beklager fejlen, men den kan efter reglerne ikke trække en afgørelse, der er til gunst for ansøger, tilbage, når først den er givet.

Derfor må naboerne til oplagspladsen leve med, at der blandt andet kan være støj fra en betonknuser. På vejen ligger blandt andet Region Midtjyllands helikopterlandingsplads med faciliteter til, at læger og piloter kan hvile sig. Kommunen er ifølge vores nabomedie i kontakt med Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning om sagen, og der kan også efterfølgende klages over godkendelsen af naboerne.

Erik Yde Larsen, administrerende direktør for Vils Entreprenørforretning, har svært ved at se, at der kan være et problem med naboerne.

- Vi er ikke blevet stoppet i at bruge den nye plads, så tilsyneladende har kommunes forglemmelse ikke opsættende virkning. Området på Killesmosevej er udlagt til den tungeste industri med blandt andet asfaltfabrik og kabelskrotforretning foruden helikopterlandingspladsen. Det vi laver derude er ikke så farligt som noget af det andet, der foregår, siger Erik Yde Larsen.

Han kan heller ikke se, at støj fra nedbrydning pludselig skulle være et problem.

- Det har vi haft på stedet i 15 år. I 2008 tog vi pladsen på den anden side af vejen i brug, og nu har vi så udvidet på genbogrunden. Vi kommer til at håndtere mere jord, men knusningsmæssigt tror jeg ikke, der bliver nogen forskel i forhold til, hvordan det har været. Og heller ikke med hensyn til støj, siger direktøren og uddyber:

- Da vi startede med at knuse derude, var der en af vores folk, som gik i gang med at knuse meget

tidligt om morgenen, og det var naboerne ikke tilfredse med. Det var fuldt forståeligt, men det havde vi ikke lige tænkt over. Så vi rettede ind, således at vi ikke støjer i aften-, nat- og tidlige morgentimer, siger Erik Yde Larsen.

Øver sig i Sundby

Pladsen i Skive er den eneste, Vils Entreprenørforretning råder over til jordbehandling. Men på det seneste har virksomheden også haft aktivitet på den tidligere asfaltfabriksgrund i Sundby Mors, som nu ejes af Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/Bjørn Filtenborg.

- Det er noget helt andet. Det er et nyt anlæg til at sortere jord, som vi har købt, og som formentligt skal til Sjælland at arbejde. Det kan bruges på forurenede jordmaterialer, som ved hjælp af vand bliver udskilt som nye råstoffer i form af sand og grus. Vi vil gerne afprøve anlægget og øve os i at bruge det, så derfor har vi fået lov af Bjørn at stille op derude. Han har noget forurenet jord liggende, som vi kan øve os på, siger Erik Yde Larsen.