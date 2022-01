Vilsund Blue svømmer i muslinger

THY-MORS:Skaldyrsproducenten Vilsund Blue har fra nytår forstærket sin ledelse. Jan Christensen er tiltrådt som direktionschef og havde mandag sin første arbejdsdag i administrationen i Morsø Food Park.

I februar 2021 var der senest udskiftning i ledelsen. Administrerende direktør Søren Mattesen sagde op efter en uoverensstemmelse om virksomhedens strategi, og grundlægger Poul Kærgaard valgte at sætte sig selv i spidsen.

- Poul er jo udpræget en handlingens mand, der er meget i produktionen. Han fortsætter som administrerende direktør og uddelegerer nu en række administrative opgaver til mig, siger 53-årige Jan Christensen, der er bosat i Thisted.

Solidt kendskab til Vilsund Blue

Han kommer fra EUC Nordvest, hvor han gennem halvandet år var uddannelseschef for byggeri, strøm og it. Tidligere har han arbejdet i NetIP. Men han er ikke ubekendt med Vilsund Blue og Poul Kærgaard.

- Jeg er født og opvokset i Vilsund og Poul gik et par klasser over mig i folkeskolen, og jeg har kendt ham hele mit liv. Tilbage i 1986 var jeg med til at installere strøm i det første byggeri, Vilsund Blue opførte i Food Parken. Så det er næsten som at komme hjem, siger Jan Christensen.

Han kommer til en virksomhed, der kan se lysere på situationen i forhold til det seneste par år, hvor det har knebet med at kunne få leveret det kvantum muslinger, der var behov for.

Ny salgschef

- Som det ser ud nu, ser det fornuftigt ud både med råvarer og afsætning. En mild vinter er altid god for muslingefiskeriet. Vilsund Blue er i en fornuftig drift, og vi skal sørge for den videre udvikling af selskabet. Maria van Urk er ansat som ny salgschef, og vi skal sammen forsøge at fange et par nye markeder i Europa. Samtidig med, at vi skal holde den nuværende kundegruppe betjent, siger Jan Christensen.

Vilsund Blue måtte i 2020 ty til afskedigelser. I øjeblikket er man 68 medarbejdere.

- Vi skal naturligvis have fokus på råvaresituationen, som i høj grad er et politisk spørgsmål, siger den nye direktionschef.