Vindmølle er løbet løbsk: Sådan skal den stoppes

MORS:En 35 meter høj vindmølle vest for Nykøbing Mors er løbet løbsk, og der er risiko for, at møllen kollapser.

Vestas-vindmøllen står sammen med to andre vindmøller på en mark ved Elsøvej mellem Elsø og Frøslev på Mors, og det har ikke været muligt at bremse den.

- Den drejer bare hurtigere og hurtigere, fortæller indsatsleder Kent Hansen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Vindmøllen er løbet løbsk. Video: Bo Lehm

Hvis rotationen ikke stoppes, kan det ende med, at møllevingerne ryger af, og at møllen styrter sammen.

Vindmøllen står dog 200-300 meter inde på marken, så der er ikke umiddelbar fare for, at dele fra den løbske vindmølle kan ryge ud på vejen.

Politiet og tilkaldte teknikere vil forsøge at stoppe den løbske mølle ved at skyde en trosse op med raket. Tanken er, at et kraftig nylonreb skal vikles ind i møllevingerne i forsøg på at stoppe den ukontrollable rotation.

Samme fremgangsmåde blev med held brugt i december 2019, dengang på en løbsk vindmølle ved Næssundvej ved hovedvej 26 uden for Nykøbing Mors.

Dengang fyrede man redningsraketter af og fik til sidst reb omkring møllevingerne og stoppet den løbske mølle. Og det er samme metode, der tages i brug denne gang.

Der kan dog gå adskillige timer endnu, inden den løbske mølle er stoppet.

