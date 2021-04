Vindues-gazellen springer videre

GLYNGØRE:På trods af millioninvesteringer i nye lokaler og udvidelse af produktionsanlæget præsterede Børsen Gazelle-virksomheden NIC Denmark at komme ud af 2020 med et stærkt resultat,

Det lyser på 1.2 mio. kroner efter skat imod godt 565.000 i 2019. Bruttofortjenesten steg med godt en million kroner fra 3.74 mio. kr. i 2019 til 4.75 mio. kroner i 2020.

Siden Arne Spicer Lindgren og Helle Frostholm Skærbech overtog NIC Denmark i 2015, har de målrettet arbejdet efter en ambitiøs plan, der skulle give virksomheden en vækst på omkring 15 procent om året. Den plan har holdt indtil nu, og sidste år var væksten over 25 procent for den danskejede producent af blandt andet vindues-lysninger.

Produktion på fuld damp

- 2020 var på mange måder et specielt år. Vi rykkede rødderne op og flyttede hele fabrikken i større lokaler og investerede samtidigt 4.5 mio. kr.i de nye lokaler samt optimering af vores produktionsanlæg. Alt det samtidig med, at virksomheder har kørt på fuld damp. Det kan man kun gøre, hvis man har gode og engagerede medarbejdere, siger Arne Spicer Lindgren.

Han peger på, at selvom 2021 skal bruges til konsolidering af NIC Denmark, forventer han stadig vækst.

- Vi kommer måske ikke til at vækste 20-30 procent som nogle af de foregående år, men jeg tror på, at vi vokser omkring 15 procent i 2021, siger Arne Spicer Lindgren.

Ny teknologi giver rentabilitet

Det bygger han blandt andet på en god ordretilgang i 2021 og en styrkelse af salgsorganisationen, der allerede er begyndt at give resultater.

- Vi forventer at investere endnu mere i medarbejdernes kompetencer samt i ny teknologi fremadrettet. Vi er ikke skræmte af ny teknologi og ser positivt på de mange muligheder, den giver for at udvikle virksomheden både i forhold til produktionsprocesser - men også rentabilitet, påpeger Arne Spicer Lindgren.

Han lægger ikke skjul på, at ledelsen hele tiden har et blik for økonomien.

- Vi bruger nogle ganske få nøgletal i det daglige til at afgøre, om vi laver en fornuftig forretning. Det giver ro i maven og overskud til at udvikle nye produkter, og sikre virksomhedens vækst, siger Arne Spicer Lindgren.

Nye tiltag venter

Han fortæller, at der allerede i løbet af de kommende måneder præsenteres endnu et resultat af virksomhedens løbende innovation og produktudvikling.

- Vi vil fortsætte med at investere klogt i produktion og produktudvikling således, at vi tilbyder nogle løsninger, der kan spare vore kunder penge og optimere deres virksomhed. Vores mål er at kunne tilbyde flere produkter, men også løfte produktiviteten, siger Arne Spicer Lindgren.