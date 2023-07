Vingegaard fejret i Glyngøre: - Det er så sygt at være en del af

GLYNGØRE:Stemningen var helt i top blandt de godt to hundrede mennesker, der var samlet i Kassehuset i Glyngøre for at følge Jonas Vingegaards sidste etape i Tour de France.

For når bysbarnet ender som vinder for andet år i træk, skal det naturligvis fejres med maner. Både af lokale, turister og folk, der er kommet langvejs fra for at være til storskærmsarrangementet i den lille fiskerby.

- Det er så sygt at være en del af. Det ene øjeblik står man ved siden af ham her i dagligdagen, og så står han pludselig der på podiet, siger Henny Lund.

Henny Lund kender både Jonas Vingegaard og hans familie personligt, og derfor har hun også en trøje med hans autograf. Foto: Bo Lehm

Hun kender den seje cykelrytter så godt, at hun er iført en trøje med hans autograf, for hun har blandt andet fungeret som massør for ham, når han er hjemme i Danmark og også været med ham på højdetræning.

Vingegaard på storskærm i Kassehuset

Og sådan er der flere af de tilstedeværende i Kassehuset, der har det. Blandt andre Gitte Skov, som har været med til at arrangere festlighederne i Kassehuset og også har travlt med at forberede Vingegaards retur til hjemegnen på torsdag, hvor man forventer, at der kommer op mod 25.000 for at tage imod ham, når han kører gennem byen for at blive fejret på stadion.

Gitte Skov (forrest) er del af det team, der har været med til at arrangere festlighederne. Foto: Bo Lehm

- Jeg er efterhånden lidt træt, for vi har været i gang i mange dage, men jeg kan alligevel ikke rigtig sove, og sådan tror jeg også, det bliver de næste tre dage, tilføjer hun.

Borgmester Jens Peder Kirkegaard glæder sig over tourens afsmitning på det lokale fællesskab. Foto: Bo Lehm

Verdenspressen i form af både lokale og nationale tv-stationer er også mødt frem, og det samme gælder Skives borgmester Jens Peder Kirkegaard, som glæder sig over al virakken.

- Det betyder jo meget for Glyngøre og landsdelen, at vi får så megen opmærksomhed. Og sammenholdet i byen - både blandt lokale og tilflyttere har også fået et løft, for folk rykker sammen, når der sker sådan noget, forklarer han.

Det er ikke første gang, der er tour i Kassehuset, for her har de lokale fans løbende kunne se alle etaperne, men den afsluttende er selvfølgelig helt speciel.

Anton Nøhr er bidt af cykelsport. Foto: Bo Lehm

Det mener Anton Nøhr Vangsgaard på 12 år, som selv er bidt af cykelsport i hvert fald.

- Derfor har jeg også været her de fleste dage, og på torsdag skal jeg være med som frivillig til den store fest, og det glæder jeg mig selvfølgelig meget til, fortæller han.

Inger Støjberg (DD) var også blandt publikum i Kassehuset. Foto: Bo Lehm

For Inger Støjberg (DD), som også har fundet vej til den lokale fejring, er Tour de France også et must.

- Jeg har set alle etaperne, så det er meget af min sommerferie gået med, fortæller hun.

- Til at begynde med kunne jeg godt tage det lidt afslappet - men her til sidst kom der godt nok gang i blodtrykket, tilføjer hun.