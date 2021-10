Vinterbadere med ny sauna, men intet toilet: - Man bliver lidt beklemt

NYKØBING:Mellem vandrehjemmet og roklubben i Nykøbing ligger Badeklubben Året Rundts nye sauna og titter ud over Limfjorden.

Saunaen har været et stort ønske for klubben, og 11. september kunne de endelig tage den i brug.

- Vi mærker allerede nu, at der er stigende interesse fra folk, der gerne vil benytte saunaen, siger klubbens formand Jette Anker-Møller, og næstformand Anny Frantzen tilføjer, at saunaen er støttet af både Friluftsrådet, Spar Nord og private fonde.

Men der er skår i glæden for de to garvede vinterbadere.

- Man bliver lidt beklemt, når der kommer nogle herud og skal en tur i vores sauna, og vi så må fortælle dem, at der ikke er et sted, hvor de kan komme på toilettet, siger Jette Anker-Møller.

I sommerhalvåret har baderne en aftale med vandrehjemmet om, at de må benytte det toilet, der ligger lige rundt om hjørnet fra det sted, hvor saunaen nu står.

Saunaen har været et stort ønske for klubben, men manglende omklædningsfaciliteter er et skår i glæden.

Men efter 1. oktober bliver toilettet låst af for sæsonen, og så er gode råd dyre, hvis man får trang til at besørge.

- Det nærmeste offentlige toilet ligger faktisk helt inde på kirketorv, siger Jette Anker-Møller.

For de vinterbadere, der er i vandet hver dag, har løsningen været at benytte roklubbens faciliteter til omklædning.

Men Roklubbens bestyrelse har besluttet, at det kræver et fuldt medlemskab af klubben - også, selvom man slet ikke skal ro.

- Hvis man bare kommer herud et par gange i ugen for at få en dukkert og gå i sauna, er det dyrt at betale kontingent for både badeklubben og roklubben, siger Jette Anker-Møller.

De har nu kontaktet kommunen for at finde en løsning, men der skal fart på, inden vinterbadesæsonen bliver alt for fremskreden.

Formand for udvalget for teknik- og miljø i Morsø Kommune Meiner Nørgaard (O) forstår godt vinterbadernes kattepine:

- For mig at se er der tre løsningsmuligheder: Vi kan stille et toilet op til dem derude, men at søge tilladelse ville tage lang tid. Ellers skal vi lave en aftale med roklubben eller få gjort det sådan, at de kan bruge vandrehjemmets toilet uden for sæsonen. Vi arbejder stærkt på sagen, siger han.